Pensiones e informalidad

Cartas

Señor Director:

El Gobierno anunció que retomaría en los próximos días la discusión en el Senado sobre su reforma de pensiones y se prevé un largo trámite legislativo que mantendría la incertidumbre. Existe consenso en la necesidad de impulsar una buena reforma previsional que sea favorable a los trabajadores, que no tenga impacto negativo en la formalidad laboral y que sea responsable en el financiamiento sostenible en el tiempo. Lamentablemente, no se ha llegado a acuerdo en la fórmula que permita proyectar un resultado exitoso, pero no podemos desconocer que la situación sí ha ido mejorando con instrumentos como la PGU.

En medio de toda la discusión, no podemos olvidar que un pilar fundamental para mejorar las pensiones es la generación de nuevos empleos formales, sobre todo cuando tenemos a 2.614.641 personas que trabajan de manera informal (según el INE) y que, seguramente, en su mayoría no cotizan para su jubilación.

Por eso, aprovechando la fiebre futbolera que ronda por estos días, desde la Cámara de Comercio de Santiago llamamos a poner la pelota en el piso y llegar a acuerdo por ejemplo para destrabar el aumento en la cotización de 3 puntos en las cuentas individuales, junto con diseñar instrumentos de solidaridad basados en recursos fiscales generales, que no signifiquen nuevos impuestos al trabajo. Es necesario contar con un sistema de pensiones moderno, dinámico, sano y sostenible en el largo plazo.

María Teresa Vial

Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago