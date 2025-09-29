Permisología y notarios

Señor Director:

La discusión sobre inversión y crecimiento económico se ha centrado en el debate sobre la permisología y los trámites burocráticos necesarios para obtener la autorización para operar. Sin embargo, tiende a quedar de lado el rol que cumplen las notarías en dicho proceso. Tanto autorizando firmas, atestiguando declaraciones juradas o en la generación de escrituras públicas.

El martes recién pasado hemos dado un gran paso como país para dinamizar la actividad económica, tras la promulgación de la reforma al sistema notarial y registral. Con ello se empuja la modernización y digitalización de dichos servicios, permitiendo el acceso remoto a los trámites y documentos, facilitando la atención al público con horarios definidos de funcionamiento y el establecimiento de precios máximos fiscalizables por el Sernac, entre otros. Se inicia así un camino para dejar atrás los procesos análogos, lentos, sin tarifas estandarizadas y con cargos que se ejercen de forma vitalicia.

Esta reforma es un avance significativo en la disminución de los costos transaccionales para la economía y una contribución para facilitar la inversión y el crecimiento del país.

Michel Figueroa

Director ejecutivo de Chile Transparente