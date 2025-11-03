Personas versus IA

Señor Director:

El temor a una súper inteligencia capaz de superar al ser humano ha vuelto a ocupar titulares, con un llamado de más de 800 personalidades a frenarla. Sin embargo, mientras el mundo discute los límites de la tecnología, el desafío real dentro de las organizaciones es, justamente, el contrario: cómo ampliamos las fronteras de las personas en la era de la IA. La inteligencia artificial no reemplaza decisiones humanas, sino que está para potenciarlas. Cuando la tecnología se pone al servicio de la gestión de personas, logramos procesos más simples, decisiones más certeras y organizaciones más humanas porque se libera tiempo para lo que más importa: escuchar, formar y cuidar a los equipos.

La verdadera brecha no está entre humanos y máquinas, sino entre quienes aprenden a convivir con la IA y quienes quedan fuera de esa transformación. Por eso el desafío no es competir con la IA, sino de evolucionar con ella.

Enrique Besa

CEO y cofundador de Rankmi