Presupuesto y confianza pública

Señor Director:

Se acerca el inicio de la discusión de la Ley de Presupuestos en la comisión mixta, pero la Dipres sigue sin sincerar las cifras ni sus supuestos. No se trata solo de una solicitud de la oposición: el propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió en su reciente exposición que las proyecciones de ingresos y gastos comprometidos simplemente no cuadran.

Según la Dipres, el déficit estructural de 2025 alcanzará -2,2% del PIB, sin medidas claras de contención del gasto. El CFA ya había anticipado un desvío similar y recordó que los ajustes anunciados apenas se han materializado. También alertó sobre el deterioro del FEES, que cayó de 3% del PIB a 1,1% sin emergencia que lo explique, y de la sobrestimación de los ingresos de la Ley de Cumplimiento Tributario.

El Gobierno aún puede corregir y volver a presentar un presupuesto realista, con cifras que reflejen la verdadera situación fiscal. De lo contrario, la discusión presupuestaria se transformará en un debate sobre la confianza más que sobre las cuentas públicas.

Bárbara Bayolo M.

Directora del Área Legislativa FJG