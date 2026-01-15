Click acá para ir directamente al contenido
Prioridades para la minería

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En 2026, la minería chilena enfrenta un punto de inflexión. A un escenario internacional marcado por la transición energética y la demanda por minerales críticos, se suma el debate interno sobre el rol del Estado, la certeza jurídica y la urgente necesidad de reactivar el crecimiento. En este contexto, el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de volver a posicionar al sector como un aliado estratégico para el desarrollo del país.

El primer desafío es recuperar esas garantías jurídicas y regulatorias.

Señales ambiguas, extensos procesos de evaluación ambiental y la permisología han afectado las inversiones.

La minería debe ser abordada como una política de Estado. La principal industria productiva del país es también un aporte concreto a la descarbonización global y al combate contra el cambio climático.

Estos importantes atributos exigen acuerdos transversales y una modernización del Estado que supere la fragmentación.

El vínculo con los territorios, el fortalecimiento del capital humano, un mayor acercamiento a la ciudadanía y la apuesta por innovación y tecnología completan una agenda estructural impostergable.

Chile necesita volver a crecer y la minería es una de sus principales palancas. Recuperar la confianza y proyectar una industria competitiva, responsable y con sentido de futuro, es una tarea urgente y compartida.

Francisco Lecaros

Past president y director de Fundación Minera de Chile

VER MÁS