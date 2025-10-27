Click acá para ir directamente al contenido
Proyección de ingresos fiscales

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 28 de octubre de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

Sobre su editorial de ayer, quisiera precisar antecedentes de la proyección de ingresos fiscales. Desde febrero se han implementado mejoras en el desarrollo de las estimaciones, las que se han informado a lo largo del año.

El impacto de estas acciones se ha reflejado en las proyecciones para 2025, que pueden ser comparadas directamente con los datos efectivos. Los ingresos tributarios, que representan más del 80% de los ingresos fiscales, crecerían un 7,3% según el Informe de Finanzas Públicas que acompañó al Presupuesto, y el dato efectivo hasta agosto es un crecimiento de 7,7%. Es decir, más allá de la incertidumbre que por naturaleza tienen los ingresos fiscales, la proyección para el año en curso está alineada con el dato efectivo.

El trabajo de modernización de ingresos, incluyendo la asistencia técnica solicitada al Fondo Monetario Internacional (FMI), ha implicado que la Dipres trabaje por primera vez con microdatos tributarios, y con series de tiempo armonizadas en las proyecciones de corto y mediano plazo. Esta necesaria actualización será un legado para las próximas administraciones y para el país. 

Con estas mejoras metodológicas es que se elaboró el Presupuesto 2026.

Claudia Sotz Pantoja

Jefa del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas, Dipres

