Cartas

Señor Director:

En 2023, las exportaciones chilenas a China alcanzaron los US$ 37.499 millones de dólares mientras que las peruanas, solo US$ 23.156 millones. No obstante, el gigante asiático decidió aumentar su presencia en latinoamérica y escogió a Perú para llevar a cabo un mega puerto que se transformará en un motor de crecimiento para su economía. ¿En qué fallamos?

Carlos Pérez-Cotapos U.