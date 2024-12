¿Qué pasa con la reactivación inmobiliaria?

Cartas

Señor Director:

No soy académico ni experto en políticas públicas, pero, como muchos, creo tener sentido común y me pregunto ¿por qué el Gobierno no ha implementado acciones concretas y significativas para reactivar el mercado inmobiliario? El sector es fundamental para el desarrollo del país y un pilar clave en la generación de empleo y crecimiento. La falta de dinamismo afecta a miles de familias y empresas, lo que impacta negativamente en la expansión económica. La incertidumbre persiste y las respuestas escasean. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se prioriza un sector de tal impacto en el bienestar social y económico? Los chilenos merecemos claridad en este asunto. Confío en que estas palabras lleguen a quienes puedan brindar respuestas o, al menos, a quienes estén dispuestos a impulsar el diálogo constructivo que tanto necesitamos.

Sergio Barros

Director Ejecutivo de Enlace Inmobiliario