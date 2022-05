Reajuste salarial e inflación

Cartas

Señora Directora:

Como es sabido, la propuesta del Ejecutivo respecto al reajuste del salario mínimo busca compensar la pérdida del poder adquisitivo que ha golpeado a los trabajadores. Si resulta aprobada tal cual fue planteada, al parecer la meta buscada se alcanzará.

No obstante, existe un problema que no debe ser olvidado: la inflación. Si no se reducen los incrementos de la canasta básica de consumo al rango meta que posee la autoridad monetaria, lamentablemente el mayor volumen de dinero que retribuirá la labor de los trabajadores será absorbido por la pérdida de poder adquisitivo.

La autoridad en materia de inflación es el Banco Central, por lo que se suele creer que las medidas que implementa bastan para mantener a raya el IPC; sin embargo, ello no es así, ya que la efectividad de la política monetaria también depende de los movimientos generados desde la política fiscal (entre otras).

No cabe duda de que lo anterior es sabido por nuestro ministro de Hacienda. Es de esperar que ello también sea comprendido por el resto del Ejecutivo, ya que, de no ser así, los reajustes salariales sólo terminarán como “agua que corre entre los dedos”.

Tomás Sepúlveda

Académico Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma