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Reformas tributarias y legitimidad fiscal

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

El reciente anuncio de medidas como la reintegración del sistema tributario y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital plantea un desafío central, que apunta a aumentar la recaudación frente al déficit fiscal sin afectar la legitimidad del sistema.

La incertidumbre normativa y la falta de criterios previsibles generan costos reales, desincentivan inversiones, fomentan decisiones defensivas y reducen la confianza. Un sistema centrado en control y sanción produce cumplimiento formal, pero no sostenible, y limita la efectividad fiscal.

Al mismo tiempo, la recaudación depende de la actividad económica. Si estas medidas reactivan la inversión y fortalecen la confianza en las reglas del país, sus efectos pueden proyectarse más allá de los grandes contribuyentes, dinamizando cadenas productivas y ampliando su impacto en la economía.

Sin reglas claras y estables, las reformas pueden replicar efectos conocidos, mayor litigiosidad y planificación defensiva. La eficacia fiscal requiere previsibilidad y legitimidad para sostener la recaudación.

Carla Huerta

Abogada Tributaria

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