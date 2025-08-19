Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Regulación del gas

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 20 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

He leído con atención la carta de ayer del señor Luis Le-Fort en torno a la regulación del gas. Coincidimos en que la seguridad de suministro en el sistema eléctrico es esencial para avanzar en la transición energética. Sin embargo, esa obligación debe compatibilizarse con el resguardo de la libre competencia. El desafío regulatorio no consiste en facilitar que una empresa en particular pueda firmar contratos de suministro de combustibles fósiles para su propio respaldo y beneficio, sino que en diseñar mecanismos que eviten la instalación de privilegios indebidos, asignaciones discrecionales o distorsiones de mercado.

La seguridad energética y la competencia no son objetivos contrapuestos. Un sistema confiable y competitivo, que garantice reglas parejas es la mejor forma de proteger a los usuarios finales y de dar sostenibilidad y seguridad a la transición energética.

Por tanto, no podemos estar de acuerdo en que todos los agentes del mercado tengan que asumir el costo de las decisiones comerciales sobre contratos de suministro de gas de generadores que utilizan ese combustible. Tampoco podemos asumir el costo de la falta de infraestructura de almacenamiento que dichos agentes deberían disponer, tal como lo hacen las centrales hidroeléctricas y las centrales fotovoltaicas.

Rafael Loyola D.

Director Ejecutivo Asociación de Generación Renovable

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

Grandes fabricantes de productos de cobre en EEUU suben sus precios incluso después del respiro arancelario de Trump
2
Mercados

Altos patrimonios chilenos aumentan inversiones en Estados Unidos para obtener visa de residencia
3
Economía y Política

Jara renuncia a un impuesto al patrimonio y al fin de las AFP, pero mantiene negociación ramal
4
Economía y Política

Programa de Matthei ratifica rebaja de impuesto corporativo a un 18% en 10 años y meta de crear un millón de empleos
5
Internacional

EEUU endurece controles a importaciones de cobre, litio y acero desde China por uso de mano de obra esclava
6
Empresas

Directores de CBB califican la oferta de Carmeuse como "atractiva" y hasta el representante de Yura admitió que “es conveniente”
7
Internacional

Anglo American sufre duro golpe tras la cancelación de acuerdo por US$ 3.800 millones con Peabody
8
Empresas

Empresas Copec advierte impacto de aranceles en su negocio: "Los compradores adoptaron una actitud comercial más cauta"
VER MÁS
VER MÁS