Retorno al sentido común

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 11 de noviembre de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

Hace unos días el Tercer Tribunal Ambiental dictó sentencia en dos reclamaciones provenientes del proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra de la empresa Cooke Aquaculture Chile.  En ambas, se acogió la reclamación presentada por Cooke Aquaculture Chile, con la comparecencia y apoyo del Consejo  del Salmón, en contra de la prohibición temporal de siembra por riesgo ambiental. Esta medida impidió a la empresa sembrar peces en sus centros, pese a contar con todos sus permisos sectoriales.

En consecuencia, de nuestra visión gremial, en 2024 acordamos hacernos parte de estas causas a fin de cautelar el interés general de la industria comprometido en esta discusión y solicitamos ser admitidos en el proceso ante la SMA, lo que no estuvo exento de dificultades. Cumpliendo con su propósito, el Consejo compareció a las audiencias de alegatos de las reclamaciones de la empresa Cooke Aquaculture Chile, cada uno en su rol, con sus propios argumentos pero con un objetivo en común, que se dictara una sentencia en derecho.  El Tribunal Ambiental concluyó que la SMA no acreditó los riesgos que debían fundamentar la medida y que el uso reiterado de la misma de manera infundada, la terminó por desnaturalizar y transformar en una sanción encubierta. 

El resto es historia conocida, el Tribunal acogió las reclamaciones y restableció el sentido común.

Este razonamiento hace justicia y marca un precedente en la correcta aplicación de las normas y en el respeto al debido proceso. Este fallo permite fortalecer la  confianza en nuestras instituciones para el desarrollo y crecimiento de Chile, un propósito que siempre nos ha definido como gremio.

Loreto Seguel King

Presidenta Ejecutiva del Consejo del Salmón

