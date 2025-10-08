Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Rezagos de Chile en IA

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

Quisiera destacar el desempeño de Chile como líder en la región -seguido por Brasil y Uruguay-, en el contexto del reciente lanzamiento de la tercera edición del Índice Latinoamericano de IA, desarrollado por el Cenia, con apoyo de Cepal, el proyecto Alianza Digital UE–ALC e instituciones socias públicas y privadas. Entre los principales hallazgos, el país destaca en la creciente adopción de IA Generativa (IAGen), siendo el que exhibe mayor uso. Las plataformas de IAGen han democratizado el acceso a esta herramienta, acelerando la adopción al reducir las barreras de entrada con la simplificación de la interfaz. Esto permite a los usuarios no expertos interactuar con la IAGen y, en consecuencia, impactar de manera concreta la vida de las personas.

Sin embargo, según datos del mismo índice, Chile debe acelerar con urgencia la incorporación de IA en sus sectores productivos y empresariales para aprovechar el verdadero potencial de esta tecnología. ¿Estamos viendo esta oportunidad?

Antonia Moreno G.

Jefa de estudios e incidencia pública del CENIA

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Equipo de Kast delinea ejes de recorte de gasto por US$ 6.000 millones, pero contendores insisten en sus críticas
2
Mercados

Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
3
Empresas

Cencosud sufre nuevas derrotas en su objetivo de registrar en Chile la marca The Fresh Market que trae de Estados Unidos
4
Empresas

Cristián Barrientos deja el mando de Walmart Chile y asume oficialmente como presidente y CEO de Walmart de México y Centroamérica
5
Empresas

Ministro Montes informa que el Minvu ya comenzó a pagar deudas vencidas a actores del plan de viviendas sociales
6
Empresas

Inmobiliaria pierde en la Corte Suprema tras cuestionar actuar del Tribunal Ambiental
7
Mercados

La reunión entre Máximo Pacheco y Osvaldo Macías por uso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de Codelco
8
Empresas

Malls chinos, botillerías y almacenes reemplazan a grandes retailers, restaurantes y ópticas que dejaron el centro de Santiago
VER MÁS
VER MÁS