Rezagos de Chile en IA

Señor Director:

Quisiera destacar el desempeño de Chile como líder en la región -seguido por Brasil y Uruguay-, en el contexto del reciente lanzamiento de la tercera edición del Índice Latinoamericano de IA, desarrollado por el Cenia, con apoyo de Cepal, el proyecto Alianza Digital UE–ALC e instituciones socias públicas y privadas. Entre los principales hallazgos, el país destaca en la creciente adopción de IA Generativa (IAGen), siendo el que exhibe mayor uso. Las plataformas de IAGen han democratizado el acceso a esta herramienta, acelerando la adopción al reducir las barreras de entrada con la simplificación de la interfaz. Esto permite a los usuarios no expertos interactuar con la IAGen y, en consecuencia, impactar de manera concreta la vida de las personas.

Sin embargo, según datos del mismo índice, Chile debe acelerar con urgencia la incorporación de IA en sus sectores productivos y empresariales para aprovechar el verdadero potencial de esta tecnología. ¿Estamos viendo esta oportunidad?

Antonia Moreno G.

Jefa de estudios e incidencia pública del CENIA