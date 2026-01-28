Riesgo de reactivación de incendios

Señor Director:

Con 547 incendios registrados en Biobío y 270 en Ñuble, que han afectado a más de 41.000 hectáreas, el daño es 30 veces superior respecto de la temporada pasada en la primera de estas regiones y 3,5 veces en la segunda. En un contexto que ha cobrado la vida de 21 personas, la situación de riesgo se mantiene activa, lo que obliga a extremar las medidas de prevención. Enfrentamos una catástrofe de magnitud brutal.

Durante esta semana, las temperaturas podrían superar los 34° C e, incluso, alcanzar los 36° C. A ello se suma la presencia del viento Puelche y una humedad cercana al 18%. Estas condiciones configuran un escenario de altísimo riesgo para la ocurrencia y reactivación de incendios en el sur de Chile. Como gremio, consideramos un deber reforzar el llamado a extremar las medidas preventivas, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad.

Las personas de Los Ángeles, Mulchén, Cabrero, Yumbel, Florida, Nacimiento, Santa Bárbara, Laja, Hualqui, Chillán, Bulnes, San Carlos, Coihueco, Quillón, Yungay y Pemuco, no pueden resistir otra tragedia.

Como dice el dicho, “si hacemos lo mismo, no esperemos resultados diferentes”. Todos debemos redoblar nuestro compromiso y acción para evitar conductas y condiciones riesgosas y denunciar cualquier acción sospechosa. En estos días con ola de calor… incendio cero, ni por negligencia ni por intencionalidad. Nadie está libre.

Rodrigo O’Ryan

Presidente de CORMA