Sobre la capacidad del Estado

Cartas

Señor Director:

El paso al Top 1 de la seguridad como el principal problema para las familias y las empresas no fue como un terremoto que no esperábamos. Fue un proceso de una seguidilla de decisiones (o no decisiones) tomadas durante bastante tiempo. Y hoy estamos tratando de legislar “en caliente”, con lo cual aumentan las probabilidades de hacerlo no muy bien.

Llevamos más de 15 años hablando de la calidad de la educación y los avances son muy menores. Mientras tanto, en esos años muchos niños ya dejaron de serlo y están fuera del proceso escolar sin las posibles mejoras.

Podríamos seguir con ejemplos, pero lo importante es darse cuenta que así como existen las fallas de los mercados, también existen las fallas de Estado y estas pueden tener un impacto muy dañino.

No perdamos la oportunidad que tiene el Estado, empujado por la sociedad, de mirar hacia adentro y ver cómo mejorar su eficiencia, sus prestaciones, su impacto y su gestión presente y futura.

Al menos, dejemos de condenar a las generaciones que vienen a menores niveles de bienestar, por no ser capaces de hacer buenos análisis técnicos y sociales.

Carlos Smith

Facultad de Economía y Negocios UDD