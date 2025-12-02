Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Superciclos y expectativas

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

El artículo sobre un “nuevo superciclo” minero requiere cautela. Un superciclo supone una demanda mundial alta y persistente; en cobre no se observa aún un salto comparable a 2007 o 2014. En litio podría debatirse, pero la volatilidad reciente de precios y demanda lo debilita. La cartera actual (aproximadamente US$10 mil millones a diez años) es muy inferior a la anunciada en 2011 (unos US$64 mil millones), por lo que el monto tampoco respalda la etiqueta.

Además, la historia muestra que estas narrativas generan expectativas formativas y laborales sobredimensionadas (caso de 28 nuevas carreras de minas en universidades el 2012). El destrabe reciente responde más a cambios internos —royalty 2023 y esfuerzos por reducir la permisología— y a tensiones regulatorias como el SBAP, que a una señal inequívoca de mercado. Celebrar el dinamismo sí, pero sin confundir boom de proyectos con superciclo.

Manuel Reyes

Académico Facultad de Ingeniería U. Andrés Bello

VER MÁS