Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Tensiones sobre el empleo

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:
El proyecto de ley que introduce la negociación colectiva multinivel abre un debate necesario sobre el fortalecimiento de los derechos laborales, pero resulta preocupante que la discusión avance sin poner en el centro su impacto en el empleo. En un contexto de bajo crecimiento y alta informalidad, cualquier reforma laboral debería evaluarse también por sus efectos económicos reales.
La propuesta contempla negociaciones sectoriales obligatorias que fijan estándares comunes en materias como remuneraciones y jornadas, sin considerar adecuadamente la heterogeneidad del tejido productivo chileno, donde la mayoría de las empresas son PYME con menor capacidad para absorber aumentos de costos. 
A ello se suma un aspecto particularmente sensible: el establecimiento del derecho a huelga universal, que permite declararla sin estar en un proceso de negociación colectiva. Esta ampliación, sin resguardos claros, introduce mayor incertidumbre operativa y puede afectar la continuidad de las actividades productivas, especialmente en empresas pequeñas.
Fortalecer la negociación colectiva es un objetivo legítimo, pero no puede hacerse al margen del empleo. Una reforma laboral responsable debe equilibrar derechos y realidad económica, poniendo al empleo en el centro del debate.
 
Pedro Matamala
Socio en Provoste Matamala Abogados

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
2
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
3
Empresas

Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile
4
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
5
Regiones

Sienta precedente para concesionarias: tribunal falla a favor de usuario de autopista y establece millonaria multa por colisión con objeto en calzada
6
Internacional

Walmart hace historia y se convierte en la primera minorista en alcanzar un valor de mercado de US$ 1 billón
7
Mercados

Bolsa chilena cierra con fuerte caída arrastrada por SQM y Latam una sesión de masivas tomas de ganancias en Latinoamérica
8
Regiones

Corte Suprema cierra litigio ambiental y ratifica fallo favorable a Collahuasi
VER MÁS
VER MÁS