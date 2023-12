Trabajo decente y sala cuna universal ¿nuevos derechos?

Cartas

Señor Director:

Este domingo será votada la propuesta de nueva Constitución y es importante conocer

los nuevos puntos que propone en materia laboral, según art. 16 número 26:

Primero se aborda el derecho a la equidad de género, con aspectos que ya existen en leyes vigentes, pero que no tienen rango constitucional. La propuesta incorpora además el concepto de sala cuna universal.

Segundo, consagra el derecho a tener un sistema de previsión, a elegir nuestro sistema previsional, heredar nuestros fondos previsionales y los declara inexpropiables por el Estado.

En cuando al seguro universal de salud, se dejará a la elaboración de una nueva ley que establezca el derecho a un plan de salud universal, sin discriminación. Esto es un cambio importante a la Constitución ya vigente, ya que elimina constitucionalmente las preexistencias.

Por último, establece el derecho al trabajo decente, condiciones laborales equitativas, salud y seguridad social, remuneración justa, derecho a descanso y desconexión digital. Promueve la vida personal y familiar equilibradamente, temas ya existentes en algunas leyes pero sin rango constitucional vigente.

Por tanto, la propuesta de nueva Constitución expone varios puntos interesantes respecto de nuevos derechos laborales no consagrados al día de hoy, aunque solo expone propuestas generales, no está especificado el qué, cómo, cuándo y dónde. No está especificado el cómo se llevará a cabo, ya que eso debe bajarse a propuestas de ley o interpretación de los jueces ante las diferentes situaciones que se den día a día, eso es lo que finalmente logra convicciones de las normas y eso, por supuesto, no lo puede ofrecer ninguna propuesta nueva de Constitución.

Por último, hay que tener en cuenta que la propuesta constitucional consagra constitucionalmente los derechos a huelga y sindicalización, ya establecidos en la constitución actual, pero los limita al marco de la negociación colectiva.

Cristina Melo

Fundadora del Estudio Jurídico Melo & Asociados