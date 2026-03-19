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Transiciones responsables

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Los cambios de mando en una democracia siempre invitan a mirar más allá de las coyunturas políticas. Son momentos en que un país se detiene, observa el traspaso de responsabilidades y, al mismo tiempo, se pregunta qué valores sostienen la continuidad de sus instituciones.

Una transición ordenada no solo expresa madurez institucional. También refleja una cultura cívica que entiende el poder como una responsabilidad temporal y no como una propiedad personal.

Cuando ese espíritu se respeta, la política recupera algo esencial: su dimensión de servicio público.

Sin embargo, las transiciones también son una oportunidad para revisar nuestras prioridades como sociedad.

En tiempos de cambios acelerados, el liderazgo que Chile necesita exige formar ciudadanos capaces de deliberar, comprender su entorno y tomar decisiones con responsabilidad.

Debemos comenzar por fortalecer la formación de las nuevas generaciones. La democracia no se sostiene solo en las reglas, sino en las capacidades y valores de quienes la habitan.

Cada cambio de mando recuerda, en definitiva, que las instituciones permanecen, pero las generaciones se renuevan. Y es justo aquí donde los padres juegan un rol clave: mostrarles a sus hijos el traspaso de gobierno (con la facilidad que hoy ofrece Internet) es una forma de promover cultura cívica desde temprana edad, lo cual es muy valioso.

María José Domínguez

Directora Ejecutiva Libbre Faro UDD

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