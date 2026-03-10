Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Transparencia

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Chile no ha logrado recuperar su mejor nivel en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Con 63 puntos, se ubica en el puesto 31, confirmando una trayectoria descendente en integridad institucional frente al estándar de hace una década. La pregunta es qué estamos haciendo para prevenir prácticas que afectan la confianza pública. La corrupción parece haber capturado espacios relevantes del país sin que medie una solución de fondo.

La fortaleza del sistema depende de mecanismos de supervisión permanentes y rendición de cuentas con independencia frente a cualquier interés particular. Revisar los mecanismos de prevención es tarea urgente. Por otro lado, la trazabilidad de la información permite reducir la discrecionalidad y detectar desviaciones de manera temprana. En el sector público, esto implica reforzar controles en áreas críticas como compras y contratación. ¿Quién se hará cargo de esto? Es un gran desafío para el próximo Gobierno.

Debemos entender que la impunidad es el mayor incentivo para la corrupción. Cuando los actos corruptos ocurren, las sanciones deben ser severas y ejemplificadoras para minimizar cualquier riesgo.

Recuperar el liderazgo en integridad solo será posible si la transparencia y la independencia institucional se transforman en principios intransables para nuestra sociedad.

Arturo Platt

Presidente de la Asociación de Auditores Externos de Chile

