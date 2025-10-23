Click acá para ir directamente al contenido
Transparencia convoltaje inestable

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

Parece que en el sistema eléctrico nacional la única energía que fluye sin control es la de los cobros mal calculados.

Catalina Almarza

Ingeniera civil

