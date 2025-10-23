Cartas
Transparencia convoltaje inestable
Señor Director:
Parece que en el sistema eléctrico nacional la única energía que fluye sin control es la de los cobros mal calculados.
Catalina Almarza
Ingeniera civil
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.
