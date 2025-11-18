Un candidato que gana aquí, pero vive allá

Señor Director:

La verdadera sorpresa de estas elecciones no estuvo en el desempeño de José Antonio Kast, la caída de Evelyn Matthei ni el avance de Johannes Kaiser. Lo realmente impactante fue el ascenso de Franco Parisi y del Partido de la Gente, un fenómeno que refleja más frustración ciudadana que respaldo político real.

Parisi pasó del 12,81% en 2021 al 19,05% este año, apoyado en un eslogan fácil -“no somos fachos ni comunachos”- que aprovechó el cansancio ante la polarización.

Pero preocupa la memoria selectiva: muchos prefirieron ignorar que Parisi estuvo investigado por deudas de pensión alimenticia y que en 2021 ni siquiera pudo ingresar al país durante su campaña.

Ahora, tras estos resultados, Parisi volverá a vivir a Estados Unidos. La incógnita es qué pasará con el PDG: cómo se manejará, quién lo conducirá y bajo qué principios actuará un partido cuyo líder ni siquiera vive en Chile.

Javiera Ignacia Matamala G.

Pasante de investigación FPP Valdivia