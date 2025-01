Business LIFE | De qué hablamos cuando hablamos de la oficina

Pronto, los trabajadores administrativos de Amazon volverán a un régimen laboral anterior: viajarán a la oficina cinco días a la semana. No te preocupes, no voy a hablar sobre las posibles pérdidas de productividad ni los beneficios del trabajo presencial obligatorio. Tampoco me centraré en el personal descontento que, según se informa, está solicitando empleos en otros lugares debido a la frustración, posiblemente cumpliendo con el deseo de la gerencia de recortar su fuerza laboral.

Más bien, el propósito de hablar sobre la política de Amazon para 2025 es destacar el interés permanente que tenemos en todo lo que se refiere a la oficina. En marzo de 2020, cuando el mundo entró en confinamiento por Covid y los trabajadores administrativos se maravillaron ante la novedad de ser trasladados en masa a sus dormitorios, ¿pensé que todavía estaríamos hablando de ello casi cinco años después? No lo pensé. Cada vez que un jefe emite un nuevo edicto exigiendo que el personal vuelva a la oficina me da un vuelco en el corazón porque eso reaviva el debate sobre los méritos de la idea, si es brillante o desastrosa.

En medio de la complejidad corporativa y su jerga, no es de extrañar que hablemos del tiempo en la oficina cuando tratamos de encontrar puntos en común.

Me ha sorprendido la frecuencia con la que se ha planteado el tema durante las últimas fiestas, en las que se ha hablado mucho sobre un lugar donde la gente almuerza en su escritorio, teclea en computadoras portátiles y mira presentaciones de PowerPoint.

Sin embargo, actualmente, he llegado a ver el “chat de oficina” como un regalo, en lugar de una pérdida de tiempo. Permite que los trabajadores hablen sobre su vida de forma inteligible para alguien ajeno a su ámbito. Cuando amigos que conozco hace décadas publican en LinkedIn me sorprende no solo lo sensatos y coherentes que parecen, muy diferentes de la persona que conocí cuando crecí, sino también porque no estoy del todo segura de qué es exactamente lo que hacen.

El carácter inescrutable de los roles de oficina quedó ejemplificado por el personaje ficticio Chandler Bing, interpretado por el difunto Matthew Perry, en la comedia estadounidense Friends. Cuando alguien le pide a Monica que nombre su trabajo en un juego, responde: “Algo que tiene que ver con números y procesamiento”. Rachel agrega: “Lleva un maletín”, antes de decidirse que Chandler es “un transponectador”, ni siquiera una palabra, y mucho menos un trabajo. Ese programa de televisión terminó hace dos décadas. Sospecho que el carácter inescrutable no ha hecho más que aumentar desde entonces.

¿Podría la inteligencia artificial (IA) intensificar esa tendencia? Tal vez, si los trabajadores se liberan de las ataduras de la tecnología y se les anima a profundizar más en la madriguera de su propia experiencia. La jerga no hace más que aumentar la confusión. Como dijo una vez el supremo publicitario David Ogilvy: “Nuestro negocio está infestado de idiotas que intentan impresionar utilizando una jerga pretenciosa”. Un sentimiento respaldado por un estudio que encontró que las personas inseguras eran más propensas a “utilizar jerga en su comunicación y conversaciones”.

Con toda esta complejidad y lenguaje corporativo, no es de extrañar que hablemos del tiempo en la oficina cuando tratamos de encontrar puntos en común. Ya sé que la gente dirá que el trabajo es aburrido, que nuestros trabajos no deberían definirnos, que no deberíamos dedicarle más tiempo que las horas por las que nos pagan y, en cambio, encontrar otros temas para discutir, como literatura, pasatiempos o agitación política en otras partes del mundo.

Pero parece una pena evitar por completo algo que exige tanto de nuestro tiempo. En su próximo libro, Talk: The Science of Conversation and the Art of Being Ourselves (“Charla: La ciencia de la conversación y el arte de ser nosotros mismos”), Alison Wood Brooks describe que cuando se convirtió en profesora en la Escuela de Negocios de Harvard, enseñando un curso sobre negociación, descubrió que “las llamadas ‘conversaciones difíciles’ no eran las únicas interacciones que hacían tropezar a la gente. La gente también tiene problemas con conversaciones aparentemente fáciles”. Si bien estamos condicionados a pensar que las conversaciones triviales son aburridas, su opinión es que vale la pena perseverar en ellas, ya que pueden ser un “trampolín hacia conversaciones más grandes, mejores y más interesantes”. O como dijo el columnista de The Atlantic, James Parker, tienen la capacidad de “lanzarte de cabeza al vacío abrasador” del alma de otra persona.

¿Tal vez así es como vemos las conversaciones en la oficina? Como un rompehielos que te permite hablar sobre el trabajo ininteligible de una manera que no alardea de tus éxitos y que puede llevarte por direcciones inesperadas. Sí, es el lugar donde tu compañero de trabajo te saca de quicio con su respiración ruidosa o su insistencia en usar tu taza favorita. Pero también se trata de autonomía versus control, dramas profesionales, sueños frustrados y realizados y fricciones en el lugar de trabajo.

¿De qué hablamos cuando hablamos de la oficina? Mucho más que de escritorios y cubículos compartidos.