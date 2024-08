Chile sigue apostando por el Asia Pacífico

Destaco también el relevante crecimiento de la inversión de países del Asia Pacífico en Chile. Entre 2003 y 2022, el valor de las exportaciones no tradicionales de nuestro país al Asia Pacífico creció más de 450%; pasó de poco más de US$ 2.500 millones a cerca de US$ 14.300 millones. Estas cifras demuestran la efectividad de las estrategias comerciales y la capacidad de las empresas chilenas de adaptarse a mercados dinámicos.

Nuestro Gobierno ha definido como una prioridad de su política exterior fortalecer las relaciones con los países del Asia Pacífico, pero no solamente en términos políticos y económicos, sino que también en áreas que buscan enfrentar los desafíos del futuro, como el desarrollo de energías limpias, innovación tecnológica y adaptación al cambio climático. Ello se expresa en la visita del Presidente Boric a China en 2023 y la gira que ha anunciado a la India e Indonesia en 2025. A esto se suma otro hito relevante: la última semana de este mes visitaré Vietnam e India. En este último país, se sumará el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y una amplia delegación del sector privado.

El viaje comenzará en Hanoi, donde tendré la oportunidad de reunirme con autoridades del ministerio de Agricultura, con el canciller, y con el primer ministro. La agenda contempla dialogar sobre iniciativas de promoción del comercio y las inversiones con uno de nuestros mayores socios comerciales en la Asean. También abordaremos la visita que el Presidente To Lam hará a Chile en noviembre, la primera -y muy bienvenida- de un Presidente vietnamita a nuestro país en 15 años.

En la visita a la India -donde me entrevistaré con el canciller y con el ministro de Comercio-, también participará el ministro de Agricultura, junto a una significativa delegación del sector privado que buscan ampliar sus posibilidades de negocios en uno de los mercados más atractivos y dinámicos del mundo.

Allá desarrollaremos un programa con ProChile en Nueva Delhi y Mumbai, el Chile Summit India 2024, que busca mostrar al Gobierno y al sector privado indio que nuestro país es un socio serio y confiable, que ofrece certidumbre en un mundo en que abundan los escenarios impredecibles; y que los 17 mil kilómetros que nos separan no son un obstáculo para fortalecer los lazos comerciales que ya existen entre nuestros países.

Esta doble visita será un nuevo hito en la profundización de nuestra relación con los países del Asia Pacífico y en la ampliación de los mercados para el sector exportador, y es una muestra también de la solidez de los vínculos público-privado a la hora de trabajar por el desarrollo de Chile.