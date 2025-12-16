Grandes acuerdos y reformas quirúrgicas

Clemente Pérez

El discurso inaugural del Presidente electo, aunque largo, transmitió algunas ideas indispensables, en torno a que buscará acuerdos y formará un Gobierno de coalición amplia, y además bajó las expectativas: no habrá milagros.

Con esto, evita los errores de Piñera: “Hemos hecho en 20 días más que la Concertación en 20 años”, dijo el exmandatario, generando expectativas que luego le terminaron jugando en contra.

Los equipos de José Antonio Kast han señalado que propondrán cambios rápidos, reformas legales puntuales, no refundacionales, sino modificaciones normativas precisas, de rápido despacho.

“Una ley corta podría solucionar los problemas de proyectos de ley ambiciosos que han fallado o llevan años empantanados”.

Para que las consideren, aquí van algunas propuestas que podrían formar parte de un paquete de reformas quirúrgicas, destinadas a recuperar el crecimiento y el empleo:

1. El Consejo de Monumentos Nacionales traspasa sus facultades para otorgar permisos al secretario técnico del mismo, y mantiene las demás facultades (declarar monumentos nacionales, elaborar proyectos de restauración, etc.). Se nombra a un secretario técnico como jefe de servicio, por Alta Dirección Pública.

2. Modificación de la Ley Lafquenche, que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), estableciendo proporcionalidad en las solicitudes y eliminando la retroactividad, que permite suspender la tramitación de concesiones acuícolas, portuarias o energéticas solicitadas con anterioridad.

3. Cambios puntuales a la Ley de Financiamiento Urbano Compartido y a la Ley que crea la empresa Fondo de Infraestructura S.A. (empresa pública conocida como “Desarrollo País”), para que puedan desarrollar concesiones de menor tamaño, alianzas público-privadas a escala comunal o regional.

4. Modificación puntual a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, autorizando al Presidente de la República, por medio del Ministerio de Vivienda, para que aumente la densidad habitacional permitida en sectores de alta oferta de servicios públicos (ej. a un radio determinado de estaciones de Metro).

5. Otorgar un plazo máximo a las Seremis del Minvu para que resuelvan las reclamaciones contra las Direcciones de Obras Municipales que tienen paralizados cientos de proyectos, señalando que en caso que las Seremis no se pronuncien dentro de plazo, se entiende por acogidas estas reclamaciones.

6. Unificar y simplificar los sistemas de reclamación en contra de las resoluciones de calificación ambiental, para reducir la litigiosidad y el vitrineo judicial del Sistema de Evaluación Ambiental.

Una ley corta, quirúrgica, que vaya “directo al hueso”, podría solucionar aquellos problemas en los que proyectos de ley ambiciosos, estructurales, han fallado o llevan años empantanados, sin poder resolver.