Desafíos de Chile en su camino al desarrollo humano

GEORGIANA BRAGA-ORILLARD Representante Residente del PNUD en Chile

Más de 300 menciones en medios de comunicación y 70 editoriales y columnas de opinión son el resultado de la presentación, hace dos semanas, del “Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024, Por qué nos cuesta cambiar: conducir los cambios para un desarrollo sustentable”.

Se trata de una nueva versión del producto insignia del trabajo que realiza en Chile el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una radiografía que trasciende a los asuntos siempre apremiantes de la contingencia y que estimula el debate público en torno a los desafíos que enfrenta Chile en su camino al desarrollo. Desde el primer Informe de 1996, fueron producido 12 informes y presentados a los distintos mandatarios del país.

“El objetivo de los Informes sobre Desarrollo Humano es sistematizar datos, plantear preguntas sobre los desafíos del país en su camino al desarrollo y, principalmente, estimular conversaciones”.

Los Informes sobre Desarrollo Humano no son un producto de conocimiento académico, aun cuando se nutren, y mucho, de lo que la academia nacional e internacional genera. Tampoco son un producto normativo, que pretenda decirle al país cómo avanzar o qué camino seguir. Ese no es su espíritu. Su objetivo es más simple, pero no por eso menos importante: sistematizar datos, plantear preguntas sobre los desafíos que enfrenta el país en su camino al desarrollo y, principalmente, estimular conversaciones. Por ello, nos alegra ver la grande cantidad de artículos y comentarios que ha generado.

Este informe, así como los anteriores es heredero de una manera de hacer investigación social, con un procedimiento riguroso y multi método, que ha producido información primaria, tanto cualitativa como cuantitativa, se ha nutrido de numerosas fuentes de información secundaria y literatura especializada, e incluye una innovadora encuesta de élites y una serie histórica de hasta 30 años de datos en el caso de algunos indicadores.

También contó con el aporte de un Consejo Consultivo plural de alto nivel donde hemos buscado tanto una paridad de género como un equilibrio de sectores políticos y representatividad territorial, así como de pueblos indígenas. El objetivo era tener una diversidad de pensamiento que reflejara la complejidad de la sociedad chilena. También contamos con el apoyo invaluable de expertos y expertas ampliamente reconocidos en Chile.

El Informe de 2024 es especialmente significativo porque surge después de un período de transformación profunda y desafíos sin precedentes.

Es el primero desde el estallido social de 2019 y la pandemia de COVID-19, eventos que han impactado el bienestar y la cohesión social del país.

Y es también el primer Informe que publica el PNUD Chile después de los dos intentos de cambio constitucional. Es un trabajo de Chile y para Chile, y ha significado un gran esfuerzo colectivo. Por eso, los invito a apropiarse de este Informe y a sumarse al debate que está propiciando.