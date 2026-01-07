DF Tax | Compromisos necesarios, desafíos pendientes

En materia tributaria existe una fricción estructural entre dos sujetos: el contribuyente y el Fisco. Ambos persiguen fines legítimos, pero contrapuestos. El contribuyente quiere disfrutar de los frutos de su trabajo o inversión; y el Fisco busca recaudar para proveer servicios públicos y otros fines que está obligado a cumplir.

Sincerar esta tensión y tomar medidas concretas es fundamental para avanzar hacia un sistema tributario justo. Por esto, es especialmente valorable el acuerdo entre la Defensoría del Contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos que busca mejorar los procedimientos de revisión de actuaciones fiscalizadoras.

En el marco de este acuerdo, el servicio asumió el compromiso de reforzar el derecho de los contribuyentes a presentar pruebas en los procedimientos administrativos que les afecten, y que todos los antecedentes aportados sean debidamente considerados por el fiscalizador al resolver, sin excepciones.

Este compromiso es esencial. En la práctica, es común ver casos en que los contribuyentes aportan antecedentes relevantes para fundamentar sus peticiones, y a cambio, reciben resoluciones del servicio que omiten pronunciarse sobre algunos de ellos, sin abordar de manera expresa la totalidad de los antecedentes acompañados.

El cumplimiento de este compromiso requiere dotar al servicio de recursos humanos y técnicos suficientes para revisar todos los antecedentes de cada procedimiento administrativo que resuelve.

Pero el problema no se soluciona solo con recursos: también requiere una voluntad institucional clara y sostenida de resguardar los derechos del contribuyente como parte esencial del debido proceso administrativo, incluso en contextos de alta carga de trabajo.

Sin duda, este acuerdo marca la dirección correcta: reconocer que contribuyentes y Fisco tienen intereses contrapuestos, pero que su resolución exige reglas claras y un respeto efectivo del debido proceso administrativo.