Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Columnistas
Columnistas

DF Tax | Compromisos necesarios, desafíos pendientes

José Luis Campino, asociado tributario de Fischer y Cía.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 8 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

En materia tributaria existe una fricción estructural entre dos sujetos: el contribuyente y el Fisco. Ambos persiguen fines legítimos, pero contrapuestos. El contribuyente quiere disfrutar de los frutos de su trabajo o inversión; y el Fisco busca recaudar para proveer servicios públicos y otros fines que está obligado a cumplir. 

Sincerar esta tensión y tomar medidas concretas es fundamental para avanzar hacia un sistema tributario justo. Por esto, es especialmente valorable el acuerdo entre la Defensoría del Contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos que busca mejorar los procedimientos de revisión de actuaciones fiscalizadoras.  

En el marco de este acuerdo, el servicio asumió el compromiso de reforzar el derecho de los contribuyentes a presentar pruebas en los procedimientos administrativos que les afecten, y que todos los antecedentes aportados sean debidamente considerados por el fiscalizador al resolver, sin excepciones. 

Este compromiso es esencial. En la práctica, es común ver casos en que los contribuyentes aportan antecedentes relevantes para fundamentar sus peticiones, y a cambio, reciben resoluciones del servicio que omiten pronunciarse sobre algunos de ellos, sin abordar de manera expresa la totalidad de los antecedentes acompañados. 

El cumplimiento de este compromiso requiere dotar al servicio de recursos humanos y técnicos suficientes para revisar todos los antecedentes de cada procedimiento administrativo que resuelve.  

Pero el problema no se soluciona solo con recursos: también requiere una voluntad institucional clara y sostenida de resguardar los derechos del contribuyente como parte esencial del debido proceso administrativo, incluso en contextos de alta carga de trabajo. 

Sin duda, este acuerdo marca la dirección correcta: reconocer que contribuyentes y Fisco tienen intereses contrapuestos, pero que su resolución exige reglas claras y un respeto efectivo del debido proceso administrativo.  

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Tradicional cadena de multitiendas de Valparaíso anuncia su cierre definitivo y locales pasarán a ser ocupados por Hites
2
Regiones

Tractocamión con salmón fresco realizará desde Chiloé el primer viaje de larga distancia con biocombustible en América Latina
3
Empresas

Grupo francés compra chilena Hidronor y se convierte en la empresa líder en residuos peligrosos en el país
4
Empresas

Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
5
Mercados

Santander estrena fondo de renta comercial y adquiere 49% de empresa inmobiliaria ligada a Ronald Hirsch
6
Economía y Política

Deuda de los hogares en el país se reduce a niveles no vistos desde comienzos de 2018
7
Economía y Política

Gobierno ingresa al Congreso el reajuste del sector público: costará más de US$ 1.700 millones este año
8
Empresas

Más de dos millones de personas serán compensadas por Entel tras acuerdo con Sernac: monto total supera $ 8.500 millones
VER MÁS
VER MÁS