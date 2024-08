DF Tax | Dedecon: reactivos ante el SII, proactivos contra los contribuyentes.

Columnistas

Eric Donoso, socio de Torretti & Cía.

Eric Donoso

En noviembre del 2023, a través del presente diario, señalamos con profunda preocupación cómo el por entonces director nacional del SII -Hernán Frigolett- creaba mediante vía administrativa la multijurisdicción. En concreto, se dictó una resolución que permite a los funcionarios del SII fiscalizar fuera de su competencia territorial. Asimismo, ya en esos días comenzamos a ver, con sorpresa, casos de contribuyentes con anotaciones u observaciones que bloqueaban su perfil de usuarios, sin siquiera entregárseles un motivo para tan grave acción.

En esa misma misiva se emplazó a la Dedecon debido a su falta de pronunciamiento frente a las arbitrariedades ejercidas por la autoridad fiscal, y, en especial, considerando que por Ley su función es velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes.

“Si la Dedecon es reactiva ante el SII y proactiva contra los contribuyentes, los funcionarios del SII deben ser reactivos ante la ausencia de la Dedecon y proactivos en ayudar a los contribuyentes en sus problemáticas diarias. Todo servicio público está para ayudar a la comunidad”.

Para nuestra sorpresa, la respuesta del director de la Dedecon no se dejó esperar, y en menos de una semana nos respondió que estaban realizando estudios y análisis de cómo ese actuar “afectaría” los derechos de los contribuyentes. De lo descrito dos cosas nos sorprendieron; la primera, la celeridad en responder a través de los medios a unos operarios del sistema; y, la segunda, y más importante, que no había siquiera una medida concreta en contra del SII. Muy rápidos contra los usuarios, no tan eficientes contra el SII.

Sin embargo, hace unos pocos días se hizo público un oficio enviado por la Dedecon al recién asumido director del SII, Javier Etcheberry. En dicha comunicación se le solicita una serie de respuestas en relación a denuncias vinculadas con vulneraciones de derechos de contribuyentes que han acaecido durante el último período, como las descritas anteriormente.

Todas estas denuncias, que no son más que la reiteración de un actuar que lleva a lo menos varios meses ocurriendo, pareciera que nunca fue visto por la Dedecon, ya que existieron múltiples alertas realizadas por la opinión pública tales como notas en diarios, se comentaba en fotos, y, a pesar de ello no hubo respuesta al reclamo del actuar del SII, hasta recién un par de días.

¿Qué actuar estamos hablando? Uno que ataca a contribuyentes donde más duele. Bloqueando perfiles, impidiendo facturar, obligando a asistir a las oficinas del SII a explicar cómo ocurren sus ventas, etc.

Salta a la vista y son tan evidentes los numerosos perjuicios que estas situaciones ocasionan, que no vale la pena ni siquiera ahondar en ellos. Pero no está demás señalar que sin una asesoría adecuada, los contribuyentes se ven expuestos a innumerables trámites ante el SII, lo cual torna sumamente onerosa la defensa de una anotación u observación, y que incluso los mismos funcionarios desconocen cómo actuar, ya que no existe el “programa” que les entregue las directrices de como corregir dichas anomalías.

De los hechos descritos, por una parte, se requiere que la Dedecon actúe con todos los mecanismos que la Ley les ha dotado para resguardar los derechos de los contribuyentes y su actuar no sea tardío -como lo ha sido hasta ahora- y, por otra parte, esperamos que el nuevo director nacional del SII, demuestre que viene con la disposición de colaborar en el respeto de los derechos de los contribuyentes y asimismo en el fortalecimiento de la institución. Sin embargo, pareciera que esto último no es prioridad, ya que su primera medida fue dictar una nueva circular que suspendió la aplicación de una interpretación que vulnera los derechos de los contribuyentes de forma grosera (bebidas analcohólicas), para luego insistir en su aplicación en la Corte Suprema. Afortunadamente, luego de varios días, vimos un atisbo de esperanza, al haberse desistido de la vista de la causa. Esperamos, al menos de ese tema, que no sea simplemente un atisbo y sea el principio de un cambio de conducta.

Estas bochornosas actuaciones enlodan innecesariamente la imagen de un servicio público de excelencia y complican el actuar de sus funcionarios que dan la cara al contribuyente en el día a día.

Como se señala al inicio de esta columna, si la Dedecon es reactiva ante el SII y proactiva contra los contribuyentes, los funcionarios del SII deben ser reactivos ante la ausencia de la Dedecon y proactivos en ayudar a los contribuyentes en sus problemáticas diarias. Puesto que lo mas importante es siempre tener presente que, todo servicio público está para ayudar a la comunidad, y no corresponde a estos demostrar que su actuar es recto, ya que eso se presume.