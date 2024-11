DF Tax | Fortalecer la recaudación fiscal: crecimiento y más crecimiento

Columnistas

Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores.

El análisis de la recaudación tributaria en relación con el crecimiento económico en Chile revela un panorama complejo y preocupante. A pesar de las sucesivas reformas tributarias y el incremento de tasas e impuestos en los últimos 15 años, la recaudación fiscal se ha mantenido estancada y el crecimiento se ha debilitado, generando un escenario de estrechez fiscal.

Este estancamiento en la recaudación es consistente con el hecho que entre 2014 y 2023 hemos crecido a un promedio de 1,8% anual y a 0,6% anual en términos per cápita. En efecto, el crecimiento tendencial en 2013 era 5 %; hoy está en torno a 1,8 %; este año apenas se crecerá sobre el 2%.

Ante tal escenario y en el marco del denominado pacto fiscal para el crecimiento económico, progreso social y la responsabilidad fiscal, una comisión de economistas convocada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, concluyó que el crecimiento económico es fundamental para aumentar la recaudación fiscal. De hecho, se estima que el crecimiento explica alrededor del 80% de los ingresos fiscales, mientras que solo el 20% se debe a reformas tributarias. Cabe destacar al respecto que Manuel Marfán, presidente del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, subrayó que priorizar el crecimiento podría resultar en mayor holgura fiscal que las reformas tributarias propuestas.

El informe de la comisión de destacados economistas mostró que un aumento del crecimiento económico de 2,3% a 3,5% podría resultar en un incremento significativo en los ingresos fiscales. La comisión fundamentó sus conclusiones con el siguiente cálculo: la actual proyección de ingresos cíclicamente ajustados para 2028 es de US$ 93.703 millones con un aumento de US$ 8.050 millones en relación a 2024. Si el crecimiento anual fuera de 3,5% este aumento sería de US$ 12.600 millones -casi un 60% extra-, lo que llevaría los ingresos fiscales a US$ 98.290 millones.

Por su parte, el economista Manuel Agosín, autor del libro “Crecimiento económico en los países de ingreso medio”, indicaba recientemente en una de sus columnas: La mejor forma de recaudar es crecer. Si Chile creciera al 4% por año en los próximos diez años, la recaudación tributaria crecería en 54%, más de lo que entregaría cualquier reforma tributaria.

Sin embargo, el enfoque en aumentar impuestos en lugar de fomentar el crecimiento ha tenido consecuencias negativas, y según la Comisión Marfán le ha costado al país 8 puntos del PIB, casi US$ 25.000 millones, más de medio punto de crecimiento promedio que hoy nos pasa la cuenta en momentos en que el país se estima crecerá en 2024 entre 2% y 2,4 %, pero aún lejos del 5% que mostró el país en sus mejores años de desarrollo económico.

Pues bien, en este escenario y a medida que se acerca la presentación del proyecto de reforma al impuesto a la renta, se vuelve evidente que se deben evitar medidas que puedan obstaculizar la recaudación efectiva y sostenible. Se valora por tanto que el protocolo de acuerdo entre la comisión de Hacienda del Senado y el Gobierno acordara una reforma tributaria neutral en términos de recaudación. Asimismo, sería una gran señal pro inversión y crecimiento que se bajaran fuertemente los impuestos corporativos y se desecharan ideas como la desintegración del sistema, pues de hecho es necesario avanzar en la dirección contraria, reestableciendo la integración que favorece la equidad horizontal y abordar a nivel de una hoja de ruta las exenciones fiscales que afectan a un alto porcentaje de la población a nivel de impuestos personales.

Este enfoque en el crecimiento sostenible, en lugar de solo centrarse en incrementar impuestos, podría ser clave para mejorar la situación fiscal del país, que hoy no tiene holguras. Finalmente, más que impuestos, la prioridad debe ser acelerar el lento avance del fast track económico y potenciar que el Estado se transforme en un aliado y no una traba al momento de atraer inversiones y nuevos emprendimientos.