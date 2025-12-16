DF Tax | Una década del plan BEPS: éxito en transparencia, desafíos en la economía digital

En julio de 2013, la OCDE y el G20 lanzaron el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) para frenar la elusión fiscal de las empresas multinacionales. Diez años después, un informe de la OCDE de octubre de 2025, “ Una década de la iniciativa BEPS”, evalúa su impacto, mostrando avances significativos en transparencia y alineación fiscal, aunque con desafíos pendientes en la economía digital.

A pesar de los logros, la implementación de los pilares 1 y 2 complementarios sigue siendo el gran reto, especialmente para países como Chile que aún no incorporan en su normativa local esta regulación fiscal.

Avances y logros: más transparencia y sustancia económica

El documento de la OCDE destaca que el plan BEPS se propuso fortalecer tres principios fiscales: coherencia, sustancia y transparencia. En esta década, ha conseguido los siguientes avances:

Mayor transparencia : el estándar de informes país por país (CbCR) obliga a las multinacionales a divulgar sus actividades, ganancias e impuestos en cada jurisdicción. Esto ha aumentado la transparencia fiscal a nivel global.

: el estándar de informes país por país (CbCR) obliga a las multinacionales a divulgar sus actividades, ganancias e impuestos en cada jurisdicción. Esto ha aumentado la transparencia fiscal a nivel global. Alineación de beneficios con actividad económica : se ha logrado una mayor alineación de los beneficios empresariales con el lugar donde se realiza la actividad económica y se crea valor.

: se ha logrado una mayor alineación de los beneficios empresariales con el lugar donde se realiza la actividad económica y se crea valor. Reducción de la competencia fiscal perniciosa : el plan ha reducido la presión de la competencia fiscal entre países, minimizando el impacto de las tasas impositivas en las decisiones de las multinacionales.

: el plan ha reducido la presión de la competencia fiscal entre países, minimizando el impacto de las tasas impositivas en las decisiones de las multinacionales. Actualización de normas fiscales internacionales: se han modernizado las reglas fiscales para adaptarse a la economía digital y globalizada.

La evidencia sugiere que el Proyecto BEPS ha tenido un impacto positivo, a pesar de limitaciones en datos. Entre los resultados, se observa que la alineación entre beneficios y sustancia ha mejorado, con una disminución del 27% en la ratio de beneficios por empleado en centros de inversión.

La sensibilidad de la ubicación de beneficios a tipos impositivos ha caído entre un 12% y un 40%.

Además, los tipos legales del impuesto sobre la renta de sociedades se han estabilizado y se ha incrementado la transparencia fiscal, con el 98% de las jurisdicciones involucradas en el sistema de informes por país. Finalmente, el uso del MAP para resolver disputas está aumentando la certidumbre fiscal.

Aplicación en Chile: Logros significativos y desafíos pendientes

En Chile, la implementación del plan BEPS ha sido sistemática y progresiva, especialmente debido al alto volumen de operaciones transfronterizas de empresas nacionales y multinacionales. El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha incorporado importantes facultades en la última década, incluyendo entre otras:

Precio de transferencia (año 2013, perfeccionada en 2024).

(año 2013, perfeccionada en 2024). Normas sobre rentas pasivas (CFC) (2015).

(2015). Normas para jurisdicciones con régimen preferencial (año 2015, perfeccionada en 2024).

(año 2015, perfeccionada en 2024). Tributación de la economía digital (2020).

(2020). Normas sobre exceso de endeudamiento (2015).

(2015). Norma general anti-elusiva (año 2015, perfeccionada en 2024).

Sin embargo, el principal desafío pendiente es la adhesión a los pilares 1 y 2 de la OCDE, que buscan complementar las acciones BEPS para evitar el traslado de beneficios y establecer un impuesto mínimo global.

Conclusión:

El plan BEPS ha logrado avances significativos en la lucha contra la elusión fiscal a nivel global, mejorando la transparencia y asegurando que las ganancias se graven donde se crea valor.

La experiencia chilena demuestra un progreso notable en la incorporación de las acciones BEPS en su legislación.

Sin embargo, la plena adhesión a los pilares 1 y 2 es crucial para enfrentar los desafíos de la economía digital y asegurar una tributación global más justa y eficiente a nivel global.