Un mapa para la futura productividad de Chile

Gabriela Clivio

De acuerdo con el estudio de Cenia, Sofofa Capital Humano, Sence y el Ministerio del Trabajo, el valor del tiempo de trabajo que la lA generativa puede acelerar en los 100 empleos más comunes del país equivale al 12% del PIB. No es ciencia ficción, son tareas concretas que pueden hacerse más rápido sin sacrificar calidad. Esta es una oportunidad única.

El estudio estima que, en promedio, un 48% de las tareas en estos 100 empleos puede acelerarse con herramientas de IA generativa, y que en más de 1,2 millón de puestos de trabajo esta oportunidad de aceleración es alta (índice igual o mayor a 0,6). No hay ocupaciones “totalmente automatizables”, sino tareas específicas dentro de cada trabajo que la IA puede acelerar tales como redactar informes, registrar datos o preparar presentaciones. El resultado final depende de la política pública que se diseñe alrededor de estas tecnologías.

“El 48% de las tareas de los 100 empleos más comunes del país puede acelerarse con IA generativa. Ahora es el momento de transformar esta ventaja en productividad”.

Los datos confirman que, por ahora, la IA generativa beneficia más a los empleos de mayores ingresos mientras que muchos oficios manuales tienen índices de aceleración cercanos a 0,2. Esto implica que la IA puede profundizar las brechas de productividad entre grupos de trabajadores y entre empresas. El estudio también muestra que los empleos donde se concentran las mujeres presentan en promedio una mayor oportunidad de aceleración que los hombres, pero con salarios más bajos.

En el sector público, el valor de la IA se estima en en torno a US$ 1.100 millones, lo que implica que existe una palanca directa para mejorar productividad del Estado. En las PYME, que concentran cerca del 65% del empleo y el 98% de las empresas, la IA generativa abre una puerta para profesionalizar funciones (ventas, contabilidad, diseño, gestión comercial). Y en el mundo docente, se estima que los profesores de enseñanza media, básica y educación especial podrían acelerar entre 15 y 36 horas semanales de tareas con IA, lo que no solo podría devolverles horas de aula, sino además hacer más atractivo permanecer en la profesión.

El estudio es un mapa de productividad futura para Chile: identifica dónde hay más tiempo “escondido” en tareas que la IA puede acelerar, cuánto vale dicho tiempo y en qué tipos de empleos y sectores se concentra. Ahora es el momento de transformar esta foto en un plan, priorizar altas oportunidades de aceleración y fácil implementación, evitar gastar recursos donde el potencial de aceleración es bajo y construir una ruta de formación que acompañe a trabajadores y empresas.

La decisión es no dejar la adopción de IA generativa librada a la suerte de la empresa que se mueve rápido o del profesional que se autoforma. Si como país, queremos que esa oportunidad equivalente al 12% del PIB se traduzca en más productividad, mejores salarios y mejor calidad de vida y no solamente en más concentración de ventajas, necesitamos coordinar reglas, incentivos y capacitación con la misma seriedad con que discutimos las reformas tributarias y previsionales.