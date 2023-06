Grandes tecnológicas le hacen un flaco favor a nuestra conversación diaria

Columnistas

Los escritores de tecnología se volcaron a elogiar el visor de realidad virtual (RV) “extraordinario”, “poderoso” y “mágico” que Apple presentó la semana pasada.

Pero algunos también admitieron que se sintieron “extrañamente solos” y perplejos después de usar las gafas de US$ 3.499, que aparentemente pueden transformar la experiencia de ver un vídeo casero o una película.

“Esto no es algo que haré con mi pareja”, escribió un crítico después de probar los encantos cinematográficos del dispositivo. “Esto todavía emite una vibra de ‘usar por cuenta propia’”.

“Es poco probable que el nuevo visor de realidad virtual de Apple mejore las habilidades de comunicación del mundo real”.

Por lo tanto, me parece que el dispositivo es aproximadamente lo último que se necesita en un mundo donde la tecnología ya está generando niveles diabólicos de distracción y desconexión.

Sin embargo, si la historia es una guía, dejaremos que esta nueva ola tecnológica, o algo similar, nos aplaste, sólo porque puede hacerlo. Todo lo cual es un recordatorio de que —desde la sala de juntas hasta el salón de clases— no estamos aprendiendo lo suficiente sobre cómo comunicarnos bien.

Este hecho fue destacado el otro día cuando una amiga me preguntó abruptamente si me consideraba un radiador o un desagüe.

Ella estaba hablando de la teoría persistente de que hay dos tipos de personas en el mundo: los radiadores que exudan calor y energizan a quienes los rodean, y los desagües negativos y ensimismados que hacen lo contrario.

El concepto es atractivo, porque parece muy reconocible. Instantáneamente podemos pensar en jefes, colegas y amigos que irradian o drenan. Al menos, creemos que podemos. De hecho, ambos tipos de comportamiento pueden existir en la misma persona. Como lo atestiguará mi esposo, puedo ser un verdadero desagüe cuando llego a casa después de un largo día de irradiar en el lugar de trabajo.

La habilidad importante que se requiere es tener la autoconciencia para comprender el impacto de tu comportamiento y cómo moderarlo.

Muchos ejecutivos de una gran cantidad de compañías han pagado mucho dinero para aprender tales habilidades de entrenadores de liderazgo corporativo como Elke Edwards.

Ella ha pasado décadas entrenando a clientes del FTSE 100 y, como me dijo la semana pasada: “Cualquier tipo de capacitación de liderazgo que valga la pena debe enseñarle a la gente este concepto de elección consciente”.

Las probabilidades de obtener este tipo de conocimiento parecen muy bajas si vas a pasar horas con un conjunto de gafas de Apple sujetas a la cabeza. Lo mismo ocurre con las horas que ya pasamos enviando mensajes de texto, publicando y navegando en las pantallas pequeñas a las que estamos pegados.

Y eso plantea una pregunta para los niños en edad escolar que se encuentran entre los usuarios de tecnología más distraídos. Si bien es importante que los líderes en la cima de sus carreras se comuniquen bien, ¿no debería enseñarse esta habilidad también en las aulas?

Da la casualidad de que ya sucede, hasta cierto punto. La firma de Edwards, Ivy House, ofrece cursos de liderazgo en Eton y otras grandes escuelas privadas. Pero también cuenta con un programa de patrocinio empresarial que ofrece formación en diversas escuelas públicas. Edwards dice que los resultados pueden cambiar la vida de los estudiantes desfavorecidos.

Ella cuenta la historia de una alumna que trabajaba los sábados en una tienda. Un día usó lo que había aprendido sobre la comunicación de “energía de radiador” para hablar de sí misma con un cliente, que resultó ser el director de una gran organización local. El cliente quedó lo suficientemente impresionado como para ofrecerle a la estudiante una experiencia laboral que, de otro modo, le habría sido difícil conseguir.

Claramente, sería mejor si todos los colegios pudieran ofrecer tal ayuda, y cientos en el Reino Unido ahora pueden hacerlo, en gran parte gracias a los esfuerzos de organizaciones benéficas que promueven la “oratoria”, o la capacidad de usar el lenguaje hablado de manera efectiva.

Pero se necesitan muchos más, según defensores como Neil Mercer, profesor emérito de educación en la Universidad de Cambridge.

Él dice, correctamente, que la oratoria debe enseñarse tan ampliamente como las habilidades matemáticas que el primer ministro Rishi Sunak ha estado defendiendo. “Ojalá me hubieran enseñado oratoria en la escuela como me enseñaron matemáticas. Nunca me enseñaron a dar un discurso en público, pero lo hago todo el tiempo”.

Mercer dice que los profesores de oratoria no hablan de radiadores y desagües. Pero sí creen que los niveles transformadores de autoconfianza provienen de aprender a hablar, escuchar y conversar bien.

Muchas habilidades de oratoria le resultarán familiares a cualquier ejecutivo que haya realizado un curso de liderazgo. Dirigirse a una gran audiencia de manera persuasiva. Presidir una reunión con eficacia. Tener una conversación con extraños. Y una cosa más: escuchar de verdad a las personas y hacer que se sientan escuchadas.

Preferiblemente sin un visor.