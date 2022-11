La Polar y las AFP: repitiendo errores

Columnistas

HUMBERTO A. BORGES QUINTANILLA, Director del Diplomado en Gestión Tributaria UAH

Durante 2011 nos despertamos con la noticia de que la empresa La Polar había realizado repactaciones unilaterales. En los matinales de ese momento se decía que era un fraude a los clientes de la multitienda. Para sorpresa mía y de otros académicos, prontamente fuimos invitados a realizar peritajes respecto de algunas de las aristas del caso. En ellas se puede observar que no solo se trataba de un engaño a los clientes, sino al mercado financiero en general.

Lo de La Polar es un caso de estudio, que nos muestra que muchas de nuestras decisiones de inversión son desde la imagen y no fijándonos en el fondo de las cosas (efecto manada). Primero, La Polar mostraba un buen estado de liquidez mediante las repactaciones unilaterales, que eran una forma de aumentar la liquidez de la empresa, mostrando un cliente nuevo al reemplazar la deuda antigua por una nueva.

Segundo, existía una necesidad de recursos reales, los cuales eran capturados del mercado de capitales, generalmente por instrumentos como acciones y bonos, muy cotizados por las AFP. Con los nuevos recursos la empresa realizó inversiones en el extranjero y en nuevas sucursales en el país, logrando los gerentes prestigio, premios en acciones y elogios de la prensa especializada.

Tercero, hubo problemas con los organismos reguladores, siendo un error mantener vigente la empresa La Polar. Las acciones habían subido tanto de valor que llegaron alrededor de $2.400 y se desplomaron hasta cerca de $500 en días, pero la Superintendencia intervino y congeló todo. La crítica a eso es que existió un salvataje de la empresa aceptado por las instituciones reguladoras, que incentivó a inversionistas que “aprovecharan” la oportunidad de comprar acciones bajo el precio real de la empresa.

Ahora hablemos de lo actual: la demanda de la AFP y el fallo. Hoy estamos viendo cómo la empresa, que se hizo resucitar para no mostrar el error de las distintas instituciones (SVS, Clasificadoras de Riesgos, AFP, Corredoras de Bolsa y Auditoras) sigue deteriorando el mercado y, entre eso, parte de nuestros ahorros en las acciones compradas por la AFP, ya que la empresa sigue siendo cotizada en la bolsa.

La pregunta es: ¿quiénes pagarán hoy la mala decisión de las instituciones de ese momento? Para mí es un doble pago, el costo del momento del descubrimiento del fraude (2011) y el costo actual (2022), por la liquidación de la empresa La Polar. Simplemente un error gigantesco que se pagará por inversionistas que confiaron en las instituciones; por ejemplo, ¿cuánto de lo que se encuentra hoy en La Polar por liquidar fue generado por los fondos de las AFP, luego del escándalo de 2011?

A mi entender es un error de las instituciones (SVS hoy CMF), las cuales no tomaron la decisión de liquidar la empresa en su momento. Además, mi crítica es al sistema de control de las AFP, corredoras y clasificadoras de riesgo, las cuales no han visto (por segunda vez) un riesgo en la actual empresa por el juicio y la posibilidad de ser liquidados. Espero que solo sea un cuento de Halloween y no una empresa zombi en nuestro mercado.