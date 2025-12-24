Los secretos comerciales en la Ley de Delitos Económicos

Mucho se ha escrito en este y otros medios sobre los impactos de la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos, especialmente en materia de agravación de las sanciones penales para ejecutivos y empresas.

Más desconocido, sin embargo, es el enorme avance que la misma Ley 21.595 representa en la mejora de la protección penal de los secretos comerciales en Chile.

Los secretos comerciales son fundamentales para la innovación y desarrollo económico, resguardando información y activos críticos para que las empresas puedan desplegar ventajas competitivas e invertir sostenidamente en conocimiento y talento.

Por ello, es necesario valorar y aplicar decididamente el estatuto especial de protección penal de los secretos comerciales, incorporado en los artículos 284 a 284 sexies del Código Penal.

Con dicha normativa se amplía sustancialmente el resguardo mediante sanciones penales más severas, para las afectaciones en muy diversas formas a los secretos comerciales, ya no solo limitadas a la comunicación fraudulenta de secretos de una fábrica o industria, sino también de todo tipo de empresas y servicios.

Las sanciones penales son claramente más elevadas y extensas por la entidad de las penas privativas de libertad que arriesga la persona que incurre en los ilícitos y por la variedad de conductas sancionables, que van desde la intromisión física o electrónica para acceder a la información protegida por el secreto; la reproducción, revelación o facilitación de acceso, entre otros; hasta el aprovechamiento económico de los secretos obtenidos o revelados por terceros, entre otras figuras que también castigan severamente a funcionarios públicos y profesionales que se aprovechan de sus posiciones especiales para violar los secretos comerciales.

Los nuevos delitos de afectación de secretos comerciales creados por la ley 21.595, importan para personas y empresas infractoras, sanciones penales con las severidades propias de la aplicación al mismo tiempo de dos estatutos punitivos, el de delitos económicos y el de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Know how, algoritmos, códigos fuentes, estrategias de precios y márgenes, información de clientes y proveedores, fórmulas e invenciones, políticas salariales, bases de datos, arquitectura de sistemas, métodos de ciberseguridad, hojas de ruta e integraciones tecnológicas y muchos otros activos no públicos, con valor económico y resguardados que son claves para el negocio tienen, desde el 17 de agosto de 2023, una herramienta de protección penal especialmente atractiva, sin los costos, restricciones y efectos indeseados de la defensa vía patentes y otras formas tradicionales.