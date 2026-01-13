Mercado de capitales: la hora de promover y desregular

En los últimos meses, el mercado local ha enviado señales potentes que no pueden pasar desapercibidas. Los “brotes verdes” de 2025 están a la vista: mientras el dólar bajó con fuerza -cerrando el año cerca de los $ 906 tras haber tocado techos de $ 1.025-, el índice Chile 65 escaló desde los 2.800 hasta superar los 4.280 puntos. El arranque de 2026 muestra que el optimismo persiste y el mercado chileno vuelve a estar en el radar de los inversionistas globales.

Sin embargo, para que este impulso se transforme en un crecimiento sólido para 2026, Chile debe asumir un compromiso real con la modernización del mercado. Una buena señal llegó la semana pasada de boca del futuro ministro de Hacienda: la prioridad económica de la próxima administración será la desregulación y el crecimiento.

El mercado bursátil tiene el potencial de convertirse en un motor clave del desarrollo económico, si se eliminan las fricciones que hoy le restan competitividad frente a otros mercados regionales.

Chile tiene la oportunidad de concretar un anhelo que ministros de Hacienda de distintos colores políticos han promovido durante años: convertir al país en un exportador de servicios financieros y un verdadero hub regional. Para ello, es clave avanzar en la implementación del RUT simplificado y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, tanto para instrumentos de renta variable locales como para extranjeros.

En este marco, debemos abordar los cuellos de botella administrativos que desincentivan la llegada de fondos globales. Una medida concreta sería el reconocimiento mutuo de jurisdicciones, particularmente las pertenecientes a la OCDE. Así simplificaríamos el proceso de entrada para inversionistas institucionales extranjeros, eliminando redundancias burocráticas que hoy nos dejan en desventaja. No se trata de bajar el estándar, sino de armonizarlo con los mercados líderes.

Otro pilar clave es consolidar la internacionalización de nuestra moneda. Un peso chileno que fluya sin fricciones operativas es condición necesaria para que los inversionistas internacionales confíen en Chile como base para sus operaciones regionales. La fluidez en las transacciones transfronterizas atrae capital financiero y reduce costos de transacción para nuestras empresas.

Revitalizar el mercado de capitales exige devolver la agilidad al sector, fomentando la entrada de nuevos actores y la diversificación de instrumentos que den dinamismo a nuestra plaza. Es vital facilitar que los inversionistas institucionales accedan a alternativas que ya forman parte de nuestro ecosistema bursátil, como las facturas y mutuos que se transan en la Bolsa de Productos.

El compromiso del nuevo gabinete con la desregulación es la señal correcta para que estos brotes verdes no sean solo un respiro temporal, sino la base para que el mercado de capitales sea un importante motor del crecimiento para el país.