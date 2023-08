Nos “jodimos”: una década perdida

Columnistas

Cecilia Cifuentes Economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, UAndes

Cecilia Cifuentes

“Chile se jodió por los próximos diez años”, dijo Arturo Cifuentes en 2015, a raíz del daño que el programa de reformas del segundo gobierno de Bachelet le estaba haciendo al país. Lamentablemente, su juicio resultó bastante profético.

Recordé esa frase tras analizar las cifras de Cuentas Nacionales del segundo trimestre, ya que más allá del ciclo fuertemente expansivo de 2021 y el posterior ajuste, la economía está totalmente estancada, el PIB se mantiene al mismo nivel desde fines de 2021, y de hecho, si lo comparamos con el nivel de hace 10 años atrás, nos encontramos con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8%, no muy distinta al crecimiento de la población, de 1,3% por año.

“Es difícil ser optimista sobre los próximos años, porque la receta del Gobierno sólo profundiza el problema, tanto por su propuesta de subir impuestos como por una reforma de pensiones cuyo aspecto intransable es seguir mejorando las pensiones actuales”.

La promesa de un Chile mejor para todos no se ha cumplido, no sólo por un crecimiento prácticamente nulo, sino también porque no se ha avanzado en equidad. La última CASEN muestra que la brecha en los ingresos laborales entre el 10% más rico y el 10% de menores ingresos pasó de 33 veces en 2013 ¡a 63 veces en 2022! La causa principal es el magro crecimiento del empleo asalariado privado, de 1% promedio anual, inferior al crecimiento de la población en edad de trabajar. Una década perdida en términos de mejores condiciones de vida.

¿Por qué el país dejó de crecer? Las causas son varias, pero el cambio en la composición del gasto en la última década nos muestra una de ellas con claridad. La inversión, clave en lograr un desarrollo sostenible, registra un crecimiento levemente negativo, -0,1% promedio por año, lo que explica el bajísimo crecimiento del empleo privado. En contraposición, el componente de la demanda interna que más crece es el consumo de gobierno (gasto en burocracia), un 3,9% promedio anual, lo que significa casi un 50% de aumento en la última década, nada despreciable.

Entre los componentes del consumo privado, que incorporan las transferencias del Estado, el que más crece es el consumo de servicios, un 2,9% promedio anual, seguido del consumo de bienes no durables con 2,7%, y luego el consumo de durables, un 2,1% promedio por año. En suma, una composición del gasto sesgada hacia la satisfacción inmediata de necesidades, cuya contrapartida ha sido una caída constante de la tasa de ahorro nacional, que impide recuperar los niveles de inversión.

Es difícil, entonces, ser optimista sobre los próximos años. Lamentablemente Chile podría “joderse” por más de una década, porque la receta que intenta aplicar el Gobierno sólo profundiza el problema, tanto por su propuesta de subir impuestos como por una reforma de pensiones cuyo aspecto intransable es seguir mejorando las pensiones actuales, a pesar de que los recursos destinados al pilar solidario se han triplicado en términos reales.

Entre 2013 y 2023, mientras el PIB acumularía un crecimiento de 20%, el gasto público crecería más de un 60% real. Sin embargo, es muy insuficiente para el actual gobierno, que necesita subir los impuestos, aunque eso castigue aún más la inversión, el crecimiento y el empleo. Tampoco parece preocuparle la fuerte caída en la tasa de ahorro nacional, ya que con el objetivo de seguir mejorando las pensiones actuales en un monto superior al que permite el alza gradual de la tasa de cotización, se gastarían los recursos del Fondo de Reserva de Pensiones. La idea es profundizar el sesgo hacia el consumo presente, pese a que ya estamos viendo los efectos de esa receta.

Los contrarios a este camino no defendemos privilegios, como dicen los ministros en sus giras; sí somos más conscientes de lo que necesita Chile para volver a crecer.