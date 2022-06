Nueva ola de trabajos tecnológicos es desconcertante para muchos

Columnistas

Cuando era niña, nunca le dije a mis padres: “Cuando sea grande, quiero ser una desarrolladora fullstack de Ruby on Rails”. Tampoco soñé con ser una ingeniera de Python, una diseñadora de UX, una arquitecta de back end o una líder de front end.

Hay una razón para esto. Estos trabajos de software no existían. No existía Internet, tal como lo conocemos, ni la espectacular variedad de trabajos como estos que ha generado. Esto es un motivo de arrepentimiento, considerando los beneficios de este tipo de trabajo.

Hace unos días, en los sitios de trabajo de EEUU, se ofrecían salarios de hasta US$ 175 mil a quienes saben que Python y Ruby son lenguajes de programación de computadoras, y que UX significa experiencia de usuario, como la experiencia de usar un sitio web.

Estaban disponibles salarios igualmente generosos para aquellos que se habían convertido en expertos en el front end de un sitio web, lo que se ve al hacer compras en línea, y el back end, la parte de fondo que hace que el sitio funcione.

Hay otros beneficios. Una persona puede construir un negocio autosuficiente una vez que domine estas habilidades de software. Pueden operarlo desde su computadora portátil junto a la playa en un lugar agradable de trabajo remoto, con otros nómadas digitales.

Por agradable que sea todo esto, hay algo inquietante en la velocidad a la que la revolución en línea ha engendrado una nueva generación de trabajadores que realizan trabajos que sustentan gran parte de la vida moderna, pero que desconciertan por completo a los extraños.

Para empezar, ¿qué hace un padre cuando un adolescente llega a casa y pregunta si vale la pena estudiar ingeniería en Python? Sería una cosa si los padres hubieran hecho esos trabajos ellos mismos, pero la juventud de muchos trabajadores tecnológicos hace que esto sea poco probable.

Una encuesta global de más de 30 mil desarrolladores de software el año pasado mostró que el 59% de ellos aún no habían cumplido los 30 años. No es de extrañar que una investigación en Inglaterra este año mostrara que los padres de niños de 11 a 18 años se sienten abrumados al dar consejos profesionales. Casi dos tercios de ellos tenían un hijo que había mostrado interés en una carrera de la que no sabían nada, según la campaña de carreras Talking Futures que encargó el estudio.

El uso abismal de la jerga de la industria tecnológica no ayuda. Impide que los buscadores de empleo soliciten puestos que a los empleadores les cuesta trabajo explicar, mostró una investigación separada del Reino Unido realizada por la compañía de tecnología Babble.

Luego está el problema más amplio de los excluidos digitalmente, personas que se tambalean cuando de repente tienen que usar una aplicación para estacionar su auto o un sitio web para verificar su saldo bancario.

Cuando mi colega Andrew Hill escribió en febrero sobre tratar de ayudar a los parientes mayores a lidiar con las demandas de contraseñas en línea y documentos descargados en bancos, aseguradoras y proveedores de pensiones, se vio inundado con mensajes comprensivos de otros que estaban pasando por lo mismo. Lo mismo sucedió el mes pasado cuando otro periodista, Pete Paphides, escribió que su padre -quien falleció- recibió una multa de estacionamiento porque no podía pagar electrónicamente.

Esa historia llevó a la activista Esther Rantzen a decirle a la BBC que “muy a menudo, las decisiones las toman personas de 40 años que, literalmente, no entienden que cualquier persona mayor debería sentirse diferente sobre la decisión que están tomando”.

Incluso las personas más jóvenes y expertas en tecnología pueden confundirse. “Me he sentido frustrado con ciertas aplicaciones móviles”, me dijo un estadounidense de 35 años llamado Biron Clark.

Solía ser un reclutador de tecnología en la ciudad de Nueva York, pero ahora dirige su propio sitio web de asesoramiento para la búsqueda de empleo, Career Sidekick, desde la Ciudad de Panamá. No cree que los jóvenes desarrolladores de software sean necesariamente los culpables de crear aplicaciones que molesten a los usuarios mayores. Como él dice, sus jefes deberían asegurarse de que la vida en línea sea fácil de navegar para todos.

Y habiendo aprendido por sí mismo todo lo que necesitaba para configurar su sitio web, Clark tiene palabras de aliento para aquellos que temen que la revolución digital esté dejando atrás a demasiadas personas. “No siento nada más que positivo al respecto”, dice. “Simplemente hay más oportunidades cada año para aquellos que están prestando atención”.

Estoy segura de que tiene razón, pero si todos los que aprovechan esas oportunidades prestaran más atención a las necesidades de todos los usuarios y utilizaran un lenguaje que todos pudieran entender, el inexorable mundo en línea también sería mucho mejor de lo que es hoy.