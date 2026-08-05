Pensiones: avances y retos

Hace catorce meses que empezó paulatinamente a aplicarse el Nuevo Sistema Mixto de Pensiones que, sin estar vigente en plenitud, ya cuenta con importantes avances.

Los actuales pensionados han mejorado sus prestaciones lo que también ocurrirá con los afiliados que lo hagan en los próximos años. Por su parte, los jóvenes llegarán contar con prestaciones cercanas a los estándares de la OCDE. Se responde así, a una demanda social de largo tiempo.

Los beneficios para los pensionados y afiliados se manifiestan en la Compensación por Expectativas de Vida para afiliadas; el Beneficio por Años Cotizados; la universalización del “Seguro de Lagunas” para los desempleados con derecho a prestaciones del seguro de cesantía, en que la AFC, les cotiza para pensiones, con recursos del Fondo de Cesantía Solidario, que es sostenido principalmente con aportes del empleador. A la vez, se encuentra en implementación el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, que debe permitir una más eficiente y oportuna recaudación.

En lo institucional se encuentra en funciones el Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional, de gran importancia en el financiamiento de las prestaciones y beneficios del Seguro Social Previsional, gestionando e invirtiendo los recursos del Fondo, velando por su sustentabilidad financiera. Por su parte, el Instituto de Previsión Social gestiona el pago de la PGU, la Compensación por expectativa de vida y el Beneficio por años cotizados y también registra las cotizaciones que el empleador integra en forma gradual al Seguro Social Previsional.

Sin embargo, todavía están pendientes retos mayores en esta implementación. Por una parte, la Superintendencia de Pensiones se encuentra ad-portas de poner en vigor las reglas de inversiones de cotizaciones. Por otra parte, queda por abordar la operación de los Fondos Generacionales y la licitación de afiliados. Estos procesos que no son materia de pleno dominio de la mayoría de los usuarios, atendida su complejidad y alta especialización, requiere de una difusión amigable y cercana que permita a los afiliados ejercer las opciones que el sistema les reconoce.

Confiamos en que la implementación de la reforma pueda ser resuelta con la normativa de la Superintendencia, esquivando reformas legislativas. No por negarnos a los cambios, por cuanto estos siempre son necesarios por adecuaciones paramétricas entre otras, sino por la necesidad de cerrar una etapa de forma tal de poder comenzar a considerar otros temas pendientes entre los que se cuentan: edad de pensión; “cuidados” de adultos mayores dependientes; ahorro colectivo de empresa; Sala Cuna Universal, que debería permitir mayor incorporación de la mujer al trabajo formalizado.