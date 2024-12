Pensiones: ¿una nueva obsesión ideológica?

Constanza Hube

La reforma de pensiones ha estado marcada por intensos debates que han abarcado desde lo técnico hasta lo político, con varios giros imprevistos a lo largo del camino. Uno de los momentos más polémicos fue la filtración del segundo informe de la Comisión Técnica, que agudizó aún más un ambiente ya de por sí convulsionado.

Entre tanta polémica y rumores, la discusión se ha centrado en los árboles, perdiendo de vista el bosque, y dejando de lado lo fundamental: ¿cómo se mejoran realmente las pensiones, especialmente para los futuros jubilados?

Mientras en el Congreso se debate sobre cuántos puntos porcentuales de los ahorros de los trabajadores se destinarán a reparto, a nivel global los sistemas de pensiones atraviesan una crisis precisamente por ese mismo factor. En este contexto, incluso gobiernos de izquierda como fue el de Andrés Manuel López Obrador en México, impulsó y aprobó reformas que se alejan del reparto. Una de las medidas clave fue la aprobación de una reforma que aumenta gradualmente el aporte individual, pasando del 6,5% al 15% para 2030.

¿Cómo, entonces, si el mundo parece estar girando hacia un sistema como el nuestro, nosotros seguimos remando en sentido contrario? La respuesta, en gran medida, se encuentra en una obsesión ideológica del Gobierno y la izquierda que no tiene tanto que ver con mejorar las pensiones, sino con quién administra los ahorros previsionales y con la necesidad de que parte de ese ahorro no se destine a la cuenta individual. Esto no es algo nuevo, ya que se dejaba claro en el borrador de la fracasada Convención Constitucional. Recordada es la frase de un ex constituyente que sentenció: “Ya no es tu platita”. Y, es el propio Gobierno el que ha señalado que lo que se acuerde en este ámbito no se cierra, sino que es “solo el inicio”.

Es precisamente por esta razón que no se ha aprobado una reforma de pensiones hasta el momento. Si todo el espectro político está de acuerdo con aumentar la cotización en puntos porcentuales a la cuenta individual, ¿por qué no se ha aprobado? Bueno, precisamente por esa obsesión ideológica.

Estas obsesiones ideológicas se han manifestado en reformas como la educacional, tributaria y del sistema electoral, todas impulsadas en gobiernos de izquierda. El país y los chilenos hemos sufrido las consecuencias de estas decisiones, sin que nadie asuma la responsabilidad.

Es cierto que la política, como el arte de gobernar, tiene como misión dar respuestas y encontrar salidas. Pero el fin no justifica los medios. Después de todo lo vivido por nuestro país, especialmente durante los últimos cinco años, la urgencia por lograr un acuerdo en pensiones, a toda costa, no es razón suficiente para poner en riesgo lo más importante: la protección de los ahorros previsionales y la mejora de las pensiones para las futuras generaciones.