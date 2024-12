La inútil batalla contra las palabras confusas y las frases ambiguas

Estaba escuchando el programa el lunes pasado cuando el presentador Amol Rajan empezó a hablar sobre la lista de invitados de este año. Incluía a la ciclista olímpica Laura Kenny y al excanciller Sajid Javid. Pero apenas pude concentrarme en el resto de los nombres porque quedé distraída y enfurecida por una frase que Rajan había usado para presentarlos.

El significado de las palabras importa, especialmente en un mundo polarizado e inundado de desinformación. Cualquier lenguaje que oculte la verdad, en lugar de revelarla, es dudoso.

“Todos los años”, dijo, “el programa Today invita a una serie de editores para hacer un episodio en torno a los temas que más les interesan”. Ahí estaba, “en torno a”, un conjunto de palabras que de alguna manera ha llegado a usarse de una manera que convierte una frase nítida y directa en algo evasivo y escurridizo.

Si hubiera escuchado que un editor invitado como Kenny iba a hacer un episodio “sobre” o “acerca de” el impacto que tiene el deporte de élite de ciclismo en los cuerpos de las mujeres, sabría exactamente lo que estaba planeando. Pero la noticia de que iba a hacer algo “en torno a” ese tema sugiere que podría desviarse hacia el deporte que no es de élite, o los cuerpos de los hombres, o un sinnúmero de otras cosas.

No es casualidad que algunos de los mayores perpetradores del mal uso de “en torno a” sean esos especialistas en declaraciones ambiguas, los políticos.

Dos días después del incidente del editor invitado de Navidad, Today emitió una entrevista con el exlíder del Partido cConservador, Iain Duncan Smith, sobre la necesidad de nuevas reglas para manejar a los alumnos disruptivos. “El alcance del cambio tiene que ser bastante profundo ahora: reglas claras en torno a lo que no puede suceder”, dijo.

Me doy cuenta de que hay cosas más importantes de las que preocuparse y no quiero parecer la pedante mojigata que claramente soy, pero el significado de las palabras importa, especialmente en un mundo polarizado e inundado de desinformación. Cualquier lenguaje que oculte la verdad en lugar de revelarla es dudoso.

Por eso también me opongo a la forma en que la palabra “pieza” ha invadido lugares donde no pertenece. Cualquiera que diga que está trabajando en una “pieza de defensa” o en la “pieza climática” no te está diciendo casi nada. Si dicen que acaban de unirse a un grupo de expertos en contra del terrorismo o a una empresa de comercio de carbono, sabrías a que se refieren. Del mismo modo, no hay excusa para usar una palabra confusa como “espacio”, como en “el espacio de defensa”, cuando palabras perfectamente buenas como “industria” o “sector” pueden hacer el trabajo.

Si tienes menos de 40 años y estás leyendo esto pensando: “¿De qué está hablando esta vieja loca?”, vale la pena saber lo mucho que pueden irritar palabras como éstas a los viejos locos que pronto estarán decidiendo si ascenderte o contratarte.

En el espíritu del servicio público, te insto a que pienses dos veces antes de hablar en torno a la pieza de trabajo en cualquier espacio laboral. Además, ten cuidado de no “alcanzar” a alguien cuando en realidad solo estás contactando a esa persona. Es una actitud perezosa y una pérdida de tiempo. Es mejor dedicar 10 segundos adicionales a explicar que quieres hacer un seguimiento de algo, concertar una reunión o lo que sea que estés haciendo en realidad.

Lo mismo ocurre con “compartir” información que simplemente estás “transmitiendo”.

“Curar y seleccionar” son otras palabra que se han utilizado de manera tediosamente confusa para sugerir que algo es mucho más importante de lo que es, porque ha sido elegida y organizada especialmente. Por lo general, se puede eliminar. “Una colección curada y seleccionada de lecturas excepcionales” es casi siempre lo mismo que “una colección de lecturas excepcionales”.

Sé que esta lucha es inútil. Los curadores de la pieza de lengua que se esfuerzan por compartir y alcanzar a los demás ya ganaron. En cuanto a la batalla en torno a “en torno a”, ya perdimos.

Me di cuenta de esto después de revisar el contenido de mi bandeja de entrada una tarde de la semana pasada. En el espacio de 90 minutos, el festival literario de Hay me habló de un libro que planteaba “nuevas preguntas sobre lo que significa ser humano” y una persona de relaciones públicas parloteó sobre el “anuncio reciente del gobierno en torno al aumento de la financiación para la actualización de las calderas para calefacción doméstica con bajas emisiones de carbono”.

Un bloguero dijo que el Día de Acción de Gracias era “un día en el que se supone que debemos “centrarnos” en la gratitud” y el respetable grupo de expertos Chatham House dijo: “El acercamiento de Corea del Norte a Rusia plantea preguntas en torno al papel de China”. La resistencia, muy obviamente, es inútil.