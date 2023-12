Por qué a los gerentes les preocupa que su personal tenga un segundo trabajo a escondidas

Columnistas

Pilita Clark

Pilita Clark

Gracias al Covid, generalmente paso mi día laboral en mi escritorio de la oficina, o frente a la computadora en la mesa de mi cocina, o en algún punto intermedio. Sin embargo, no importa donde esté, nunca recuerdo haber pensado que podría aprovechar esta libertad de trabajar de forma remota para conseguir otro trabajo de tiempo completo a escondidas.

Pero eso ha cambiado, gracias a una conversación que tuve la semana pasada con Anthony Klotz, el académico estadounidense que acuñó la frase de la Gran Renuncia durante la pandemia y ahora está en la escuela de administración de la University College de Londres.

“Existe una creciente preocupación de que los trabajadores remotos están ofreciendo sus servicios -incluso a tiempo completo- en otros lugares”.

Me dijo que, durante un discurso ante una gran audiencia de gerentes durante los últimos seis meses, una de las preocupaciones más comunes que le plantearon era que los trabajadores remotos pudieran asumir en secreto un segundo trabajo. “Es una de las tres cuestiones principales que surgen”, dijo.

Los gerentes no hablaban de trabajos secundarios a tiempo parcial, ni de un breve pluriempleo, ni de los múltiples trabajos agotadores que los trabajadores mal pagados se ven obligados a realizar. A estos gerentes les preocupaba que los trabajadores remotos hubieran asumido astutamente otro trabajo asalariado de tiempo completo, administrativo, además del que ya les pagaban por hacer.

Klotz es sólo una muestra de uno, pero hay pruebas de que los ejecutivos con los que hablaba no son los únicos que están preocupados. Un considerable 16% de los directores de recursos humanos de grandes empresas le dijeron a la firma de consultoría y encuestas Gallup hace unos meses que su equipo ejecutivo creía que los empleados remotos tal vez estaban trabajando en secreto para varias empresas.

Probablemente no sorprenda entonces que el 50% de los jefes de recursos humanos dijeron que su empresa tenía políticas punitivas para los trabajadores que incumplen las reglas híbridas, un gran salto con respecto al 16% que dijo esto en septiembre de 2022.

Entiendo por qué los ejecutivos pueden albergar estos temores, especialmente si carecen de sistemas que permitan a los gerentes tener una buena idea de lo que está haciendo el personal y qué tan bien lo están haciendo, sin importar dónde trabajen. Como dice Klotz, la preocupación sobre los empleados que hacen malabarismos con múltiples trabajos probablemente refleja una preocupación mayor sobre cómo los trabajadores remotos invisibles pasan su tiempo.

También puedo entender por qué los empleados que sufren de despidos interminables, como los del sector tecnológico estadounidense, pueden encontrar atractiva la seguridad de dos trabajos, a pesar del estrés que implica. Una persona así inició un sitio web llamado Overemployed (Sobreempleado) en 2021 para ayudar a otros haciendo malabarismos con dos trabajos a la vez a defenderse de los jefes corporativos estadounidenses, los cuales “siempre tratan de joder a los trabajadores comunes”.

Pero me sorprendió ver una investigación publicada por la consultora McKinsey en septiembre que mostraba que el 5% de la fuerza laboral en una organización típica estaba involucrada en el “fenómeno creciente” de doble empleo. McKinsey describió lo que llamó “politrabajadores” como empleados asalariados a tiempo completo que desempeñan dos o más trabajos simultáneamente, probablemente en secreto y, a menudo, trabajando de forma remota.

En mi opinión 5% parece alto, pero eso se debe a que mi único trabajo requiere todo el tiempo que tengo.

Además, no soy ingeniera de software. El único caso de dos trabajos simultáneos del que he oído hablar personalmente se refería a un hombre que ocupaba ese puesto en una pequeña empresa emergente y que fue despedido tan pronto como sus jefes descubrieron lo que estaba haciendo.

Podría haberse inspirado en Bryan Roque, otro ingeniero de software que perdió su trabajo en Amazon al comienzo de la pandemia. Roque logró conseguir tres trabajos simultáneamente en IBM, Meta y Tinder, dijo recientemente en el sitio de noticias Business Insider, lo que lo encaminó a ganar más de US$ 820.000 al año.

Pero el estrés de las largas horas y de mantener a cada empleador en secreto de los demás fue demasiado para él, especialmente después de que Meta le pidió que fuera a la oficina un par de días a la semana. Si no podía reservar una habitación para hacer llamadas privadas de IBM y Tinder, tenía que entablar conversaciones estresantes en la oficina abierta de Meta que fácilmente podrían haber sido escuchadas.

Terminó abandonando los tres trabajos y aceptando uno nuevo, lo cual me parece instructivo.

Si alguien con los nervios de acero de Roque no pudo funcionar con esta forma extrema de pluriempleo, por cerca de un millón de dólares, puede que no haya muchos otros que puedan. E incluso si los hubiera, es posible que no duren tanto como temen muchos gerentes.