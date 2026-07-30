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Por qué hoy es necesaria la invariabilidad tributaria

Soledad Recabarren socia de Recabarren & Asociados

Por: SOLEDAD RECABARREN

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 04:03 hrs.

El modelo del contrato-ley, en que se pacta invariabilidad tributaria, se ha implementado durante diferentes gobiernos sin cuestionar su constitucionalidad, además de haber sido objeto de modificaciones por el Congreso, reconociendo su necesidad y el requerir ajustes que lo mantenga vigente en el tiempo.

Cabe analizar algunas de las disposiciones que los establecen, para compararlos a la invariabilidad propuesta en el Proyecto de Reconstrucción Nacional: Estatuto de Inversión Extranjera, (DL N° 600, de 1974, sustituido por la Ley N° 20.848, de 25.07.15); Contratos Especiales de Operación Petrolera, (DL N° 1.089, de 1975); Contratos Especiales de Operación del Litio, (DFL N° 302, de 1960, del M. de Hacienda, modificado el 29.09.25); Franquicias para Viviendas Económicas, (Título II del DFL N° 2, de 1959, del M. de Hacienda, limitado a contar del año 2010 a 2 inmuebles); Ley Navarino, (Ley N° 18.392, de 1985 , modificado el 24.02.20); Ley Tierra del Fuego, (Título I de la Ley N° 19.149, de 1992); y Zona Franca de Iquique, (Ley N° 18.846, de 1989, modificado el 11.04.07).

Estas leyes no buscan favorecer a los más ricos ni reducir su carga tributaria, sino proporcionar la certeza jurídica necesaria para que alguien invierta hoy recursos que solo rendirán frutos dentro de varios años, en un mercado internacional cada día más competitivo. Asimismo, no limitan la facultad de modificar las leyes tributarias, sino que sólo obligan al Estado a respetar las condiciones pactadas con los contribuyentes que sometieron determinados proyectos a sus reglas. Así, de derogarse en el futuro la norma, y subirse los impuestos, se afectará a todos los contribuyentes que no se hayan acogido al beneficio correspondiente, en este caso la invariabilidad tributaria.

“Cuando un país quiere crecer e incrementar la inversión debe establecer incentivos que a corto, mediano y largo plazo generan una mayor recaudación”.

Los países que buscan crecer y contar con alta inversión extranjera optan por este tipo de herramientas. Este es el caso de Haití y República Dominicana, este último suscribió contratos de invariabilidad que han contribuido a desarrollar el turismo, mejorado la calidad de vida de su gente, mientras que la otra mitad de la isla en que se encuentra no logra despegar.

En el caso de nuestro país, en un momento en que se requería un número de viviendas económicas que el Estado era incapaz de proveer, el DFL 2 permitió al sector privado ingresar al mercado, produciéndose un boom de construcción, incrementando el número de viviendas disponibles, generando una gran alza en la contratación, y dando acceso a la vivienda a la clase media. Creo que esto no se habría logrado sin beneficios tributarios.

Cuando un país quiere crecer e incrementar la inversión, debe establecer incentivos, que en la práctica, a corto, mediano o largo plazo generan una mayor recaudación. Chile no es el único país que tiene litio, tierras raras o hidrogeno verde, y cuando se han tratado de instalar grandes plataformas tecnológicas en el país (Nvidia, Google y BYD), ha aparecido otro ofreciendo mejores condiciones, perdiendo la oportunidad de volvernos un centro tecnológico de nivel mundial.

Es tiempo de revisar nuestra historia. Chile se ha desarrollado desde sus inicios compitiendo desde el final del mundo para tratar de posicionarse en el centro del comercio internacional.

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