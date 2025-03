¿Posible desaceleración (recesión) mundial en el horizonte?

Luis Felipe Lagos

No se trata de ser alarmista, pero de continuar la política proteccionista de Trump, el mundo puede experimentar una desaceleración e, incluso, una recesión. El aumento de aranceles a las importaciones propuesto hasta el momento de 25% a México y Canadá, y de 20% a China, junto con aranceles a productos específicos ya ha tenido su primer efecto: elevar la incertidumbre y reducir los valores bursátiles. La incertidumbre paraliza proyectos de inversión y gasto en consumo, afectando la actividad.

Mayores aranceles permanentes determinan respuestas de otros países que suben sus aranceles generando una “guerra comercial”, que perjudica el comercio mundial. Hoy, las cadenas de suministro requieren movimientos de un bien entre países para su manufactura; el comercio es más importante que en la gran depresión de los ‘30. En 1932 la tarifa promedio de EEUU era 20%, la propuesta de Trump la llevaría a 14%, desde el actual 2%, el año 2025 (Tax Foundation). El proteccionismo en los ‘30 agravó la depresión.

“El proteccionismo de Trump revela una visión nacionalista y populista. Su objetivo es reducir el déficit comercial,pero olvida que este es un problema macro, explicado por el déficit fiscal en EEUU, que no se elimina con aranceles”.

El argumento para esta suba de aranceles sostiene que constituyen una respuesta al flujo de inmigrantes y drogas provenientes de México, Canadá y China. Pero también reducir la dependencia de productos chinos, impulsar la manufactura local y recaudar ingresos tributarios. Nótese que esto atenta contra la fortaleza de las instituciones que siempre hemos admirado de EEUU; en la práctica, no respeta el acuerdo de libre comercio con los vecinos.

Pero más allá de estos argumentos, el proteccionismo de Trump revela una visión nacionalista y populista que apela al mercantilismo. Su objetivo es reducir el déficit comercial de EEUU con otros países. Pero olvida que un déficit comercial es un problema macro, de gasto interno mayor al producto (inversión mayor al ahorro nacional), en gran medida explicado por el déficit fiscal en EEUU, que no se elimina con aranceles. Un mayor impuesto a las importaciones es un impuesto implícito a las exportaciones; por lo tanto, se reducen tanto importaciones como exportaciones.

¿Puede beneficiar el proteccionismo a un país? No. Por cierto, beneficiará a la industria manufacturera de EEUU, pero desviará recursos de los sectores más productivos y reducirá la innovación en los sectores protegidos, impactando el crecimiento. El bienestar de los consumidores se reducirá al pagar más por los automóviles, productos del agro, y todos los bienes que usen insumos importados. Teóricamente, un país grande, en el sentido que afecta los precios internacionales, podría beneficiarse de la imposición de aranceles al reducir sus importaciones y el precio internacional del bien. Esto supone, obviamente, que el resto de los países (grandes) no reaccionan recurriendo también a un alza de aranceles. Evidentemente, este no es el caso.

Más allá de la desaceleración mundial, Chile puede verse directamente afectado si se imponen aranceles a la fruta y el cobre. Pero más perjudicial será la idea de aranceles recíprocos. Esto es, responder a las barreras (arancelarias y no arancelarias) que tienen las exportaciones de EEUU en distintos países. Entre estas barreras se consideraría el IVA a las importaciones, lo cual es abiertamente erróneo. El IVA es un impuesto al consumo que no discrimina respecto de si el bien es producido localmente o importado, a diferencia de un arancel que discrimina al bien importado. Chile, con un IVA de 19%, se vería muy perjudicado con la idea de la reciprocidad.