Uno, dos, tres, impuesto es

Columnistas

PEDRO PIZARRO socio de Guerrero y Cía. Abogados

Luego de varios meses de espera, hemos conocido una nueva propuesta de parte del Gobierno para intentar destrabar la reforma previsional.

Lamentablemente esta división del 6% adicional en 1%, 2% y 3% no tiene nada de novedosa, es una nueva forma de presentar el mismo 4%-2% que ya habían anunciado hace un buen tiempo y que sigue encubriendo un impuesto al trabajo.

Se plantea entonces que un 1% de las cotizaciones iría para financiar salas cunas, mezclando dos anhelos de larga data de las personas, pero cuyo tratamiento debe hacerse por separado.

“Si de verdad el Gobierno quiere avanzar con el proyecto de sala cuna, bastaría con que le ponga urgencia al proyecto en tramitación que se encuentra en el Senado”.

Nadie se opone a avanzar en sala cuna, disminución de brecha de género y en solidaridad, lo que no podemos hacer es querer financiar todo esto con el ahorro previsional de los trabajadores. Hacerlo de este modo constituye un impuesto al trabajo formal, desincentiva la formalidad y nos conduce a agravar el problema general aumentando la informalidad.

Si de verdad el gobierno quiere avanzar con el proyecto de sala cuna, bastaría con que le ponga urgencia al proyecto en tramitación que se encuentra en el Senado. Ese proyecto ya tiene su fuente de financiamiento.

Todos queremos lograr una reforma provisional que se haga cargo de las causas de las bajas pensiones, pero el acuerdo pasa porque el gobierno de una vez entienda que la solidaridad debe hacerla con impuestos generales, y no con un impuesto al trabajo formal que le mete la mano al bolsillo de los trabajadores de clase media. La responsabilidad de llegar a acuerdo es del Gobierno y la ventana para lograrlo no es de muchos meses, ya que la elección municipal está a la vuelta de la esquina.

Insistir con ideas que son más de lo mismo no es ceder, ya que en lo ideológico el Gobierno no se ha movido un ápice. Es una lástima observar que en la práctica el gobierno no es capaz de moverse de ideas a las que ya se les ha dicho que no en varias oportunidades, por mucho que las quiera presentar con un nuevo formato en lo que a guarismos se refiere, cuya sumatoria da el mismo resultado.

El Gobierno tiene la pelota en su cancha, ojalá ahora sí deje que sea la técnica y no el dogma quien la administre.