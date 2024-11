¿Vuelven las inversiones a Argentina? Nubank ya lo tiene en la mira

Columnistas

ARTURO HERRERA Socio de INNSPIRAL

ARTURO HERRERA

Recientemente le preguntaron a David Vélez, colombiano fundador de Nubank (neobanco valorizado en US$ 70.000 millones) si estaban mirando a Argentina como parte de su plan de expansión. La respuesta fue un rotundo sí.

En los 20 años que he revisado pitch de startups locales, ni uno solo tuvo como plan de expansión futuro a Argentina. Ni uno. Siempre aparecían México, Colombia y Perú. De Argentina, ni hablar. Desde corporativos locales me ha tocado también revisar pitch de startups argentinas y cuando mostraban que su principal mercado era Argentina, bajaban inmediatamente las ganas de seguir avanzando. Mucho riesgo, decían. Y con justa razón. En las últimas dos décadas el riesgo país de Argentina superó los 7.000 puntos (2002), pero este año bajó de 2.600 a 900 puntos base. Como referencia, en lo peor de la pandemia Chile alcanzó los 300 puntos y actualmente está en 120.

“Permisología, baja productividad y falta de incentivos tributarios tienen a Chile con un crecimiento mediocre. Los mismos temas que Argentina está trabajando decididamente por cambiar”.

Si los profundos cambios económicos que está llevando adelante el Gobierno de Javier Milei funcionan, se puede abrir nuevamente una tremenda oportunidad para el ecosistema local. Argentina es hoy es uno de los pocos países en el mundo con superávit fiscal y se espera que en 2025 su economía crezca por sobre el 5% (el doble de lo proyectado para Chile).

“Argentina nos va a superar”, dijo hace poco en una conferencia Sebastían Edwards. Permisología (regulación extrema), baja productividad, visión de corto plazo y falta de incentivos tributarios son parte de la receta que tiene a nuestro país con un crecimiento mediocre, hace más de una década. Se trata de temas en los que, justamente, las autoridades argentinas están trabajando decididamente por cambiar.

Stanley Drukenmiller, uno de los inversionistas más grandes del mundo -maneja un fondo de US$ 12.000 millones-, tras oír el discurso de Milei en Davos, a principios de este año, decidió invertir fuerte en acciones argentinas. Su apuesta es que van a dar vuelta el partido. Elon Musk ya anunció que todas sus compañías están activamente mirando a Argentina como destino de sus próximas inversiones. Al parecer, el país está logrando incipientemente atraer nuevamente inversión extranjera.

Argentina en el pasado fue tierra fértil para empresas chilenas, como Falabella, Latam o Cencosud. Tenemos empresarios y ejecutivos con amplia experiencia en ese mercado. Al igual que David Vélez, Stanley Dukenmiller y Elon Musk, debemos mirar con mucha más detención la evolución de Argentina en los próximos 12 a 24 meses. Es un mercado de 46 millones de habitantes y que, a pesar de todas sus crisis económicas, tiene un PIB de US$ 640.000 millones de dólares (casi el doble de Chile) y un capital humano de clase mundial. No por nada tienen más de 13 unicornios -empresas valorizadas en más de

US$ 1.000 millones- como Meli, Globant y Despegar. Argentina puede volver a ser una oportunidad de expansión para startups y empresas locales que, hasta ahora, no la tenían en sus planes de crecimiento.