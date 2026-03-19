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Invierno demográfico

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

Chile registra hoy una fecundidad de 0,97 hijo por mujer, muy lejos del reemplazo poblacional. Ante este “invierno demográfico”, la pregunta es cómo se revierte sin sala cuna universal, sin equidad salarial, sin incentivos reales a la coparentalidad o un postnatal masculino que deje de ser simbólico. Mientras la política discute cuotas, la realidad nos exige innovar. Si no rediseñamos las condiciones laborales para que la crianza no sea un costo individual, sino una inversión para el país, seguiremos desperdiciando el talento y el potencial de la futura fuerza laboral.

Camila Mohr

Ceo y socia de Innspiral

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