Acceso a la salud

En la última década, el presupuesto público de salud se ha más que cuadruplicado; sin embargo, en todo este tiempo, prácticamente, no se ha logrado atenuar uno de los grandes dolores de los beneficiarios de Fonasa, quienes siguen sin contar con una atención oportuna, a un costo conocido y relacionado con sus ingresos. En caso de enfrentar un evento de salud, los asegurados por el sector público no pueden más que ponerse en fila o acudir a prestadores privados bajo la modalidad de libre elección, asumiendo un alto impacto en sus presupuestos familiares, pues esta cobertura no supera el 40% en promedio y ni siquiera financia el 10% en hospitalizaciones.