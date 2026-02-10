Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Editorial
Editorial

La segunda línea del futuro Gobierno

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 10 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

gabinete José Antonio Kast subsecretarios gobierno emergencia

Durante este fin de semana, el Presidente electo, José Antonio Kast, reveló finalmente quiénes serán los subsecretarios y delegados presidenciales que conformarán la segunda línea de su futura administración. Al igual que en el gabinete ministerial, optó por un diseño que descansa mayoritariamente en independientes, aunque con una presencia partidaria más visible en esta ocasión. Aun así, se trata de una apuesta que privilegió capacidades por sobre militancias, buscando dotar a la nueva administración de equipos ejecutores para un Gobierno que se ha definido en clave de emergencia.

La fortaleza técnica del equipo podría volverse un riesgo, si no se cubre con éxito la ausencia de redes partidarias.

En términos de composición, fueron presentados 39 de los 40 cargos previstos –resta el nombramiento del subsecretario de las FFAA-, de los cuales 22 son independientes y los restantes se distribuyen entre la UDI, RN, Republicanos, Amarillos y Evópoli. En esta lógica, los cargos de mayor peso operativo se reservaron para perfiles técnicos, mientras que se compensó a los partidos políticos con nombramientos en las delegaciones presidenciales. El esquema que busca combinar gestión y resultados, por sobre el cuoteo, puede identificarse, así, en la futura cartera de Seguridad Pública, donde la exfiscal Trinidad Steinert –reconocida por su trayectoria en persecución del crimen organizado- será acompañada por el diputado de Amarillos y exintendente en La Araucanía, Andrés Jouannet; y por la ex fiscal Ana Victoria Quintana, en Prevención del Delito. Mientras se espera que el primero aporte gestión territorial y manejo político, Quintana reforzará el componente técnico en persecución del delito.

En Interior, el futuro ministro Claudio Alvarado (UDI) contará con Máximo Pavez, del mismo partido y exsubsecretario de la Segpres; y con Sebastián Figueroa, en Subdere. Ambos refuerzan el vínculo político con el Congreso y la coordinación territorial. La Cancillería replica la misma lógica de complementariedad. Francisco Pérez Mackenna, proveniente del mundo privado, será secundado por Patricio Torres, diplomático de carrera, en un contexto marcado por desafíos sensibles, como la relación con EEUU, la mantención de la visa waiver, la agenda comercial y definiciones como la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la ONU. Y un esquema similar se repite en el ámbito económico, donde las carteras de Hacienda, Economía, Trabajo, Minería y Energía, entre otras, contarán con equipos de trayectoria mixta.

Sin embargo, aunque la principal fortaleza del diseño radica en la experiencia práctica, la misma autonomía técnica plantea desafíos. La ausencia de redes partidarias profundas puede limitar la capacidad de anticipar los tiempos políticos, procesar presiones y administrar crisis, especialmente en un Gobierno que ha elevado las expectativas de resultados en plazos acotados. La interrogante es si el esquema permitirá aislar eventuales problemas de gestión o si, por el contrario, abrirá espacios para que eventuales errores escalen hacia los ministros y el Presidente.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Incendio de proporciones obliga a evacuar 500 trabajadores de instalaciones de Verfrut en Las Cabras
2
Regiones

Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”
3
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
4
Empresas

La minuciosa explicación que entregó Cencosud al mercado ante su mayor cierre de tiendas de los últimos años
5
Empresas

Empresario chino quiere instalar lavaderos de oro en San José de la Mariquina
6
Mercados

Dos directores de Blanco y Negro del bloque de Leonidas Vial no ven conveniente aceptar la OPA de Aníbal Mosa
7
DF MAS

Al rescate de La Cartuja: el plan de las hermanas Luksic para salvar un emblema español
8
Empresas

Gobierno propone proyecto para que clientes paguen deuda de más de US$ 860 millones a distribuidoras eléctricas
VER MÁS
VER MÁS