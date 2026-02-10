La segunda línea del futuro Gobierno

Durante este fin de semana, el Presidente electo, José Antonio Kast, reveló finalmente quiénes serán los subsecretarios y delegados presidenciales que conformarán la segunda línea de su futura administración. Al igual que en el gabinete ministerial, optó por un diseño que descansa mayoritariamente en independientes, aunque con una presencia partidaria más visible en esta ocasión. Aun así, se trata de una apuesta que privilegió capacidades por sobre militancias, buscando dotar a la nueva administración de equipos ejecutores para un Gobierno que se ha definido en clave de emergencia.

La fortaleza técnica del equipo podría volverse un riesgo, si no se cubre con éxito la ausencia de redes partidarias.

En términos de composición, fueron presentados 39 de los 40 cargos previstos –resta el nombramiento del subsecretario de las FFAA-, de los cuales 22 son independientes y los restantes se distribuyen entre la UDI, RN, Republicanos, Amarillos y Evópoli. En esta lógica, los cargos de mayor peso operativo se reservaron para perfiles técnicos, mientras que se compensó a los partidos políticos con nombramientos en las delegaciones presidenciales. El esquema que busca combinar gestión y resultados, por sobre el cuoteo, puede identificarse, así, en la futura cartera de Seguridad Pública, donde la exfiscal Trinidad Steinert –reconocida por su trayectoria en persecución del crimen organizado- será acompañada por el diputado de Amarillos y exintendente en La Araucanía, Andrés Jouannet; y por la ex fiscal Ana Victoria Quintana, en Prevención del Delito. Mientras se espera que el primero aporte gestión territorial y manejo político, Quintana reforzará el componente técnico en persecución del delito.

En Interior, el futuro ministro Claudio Alvarado (UDI) contará con Máximo Pavez, del mismo partido y exsubsecretario de la Segpres; y con Sebastián Figueroa, en Subdere. Ambos refuerzan el vínculo político con el Congreso y la coordinación territorial. La Cancillería replica la misma lógica de complementariedad. Francisco Pérez Mackenna, proveniente del mundo privado, será secundado por Patricio Torres, diplomático de carrera, en un contexto marcado por desafíos sensibles, como la relación con EEUU, la mantención de la visa waiver, la agenda comercial y definiciones como la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la ONU. Y un esquema similar se repite en el ámbito económico, donde las carteras de Hacienda, Economía, Trabajo, Minería y Energía, entre otras, contarán con equipos de trayectoria mixta.

Sin embargo, aunque la principal fortaleza del diseño radica en la experiencia práctica, la misma autonomía técnica plantea desafíos. La ausencia de redes partidarias profundas puede limitar la capacidad de anticipar los tiempos políticos, procesar presiones y administrar crisis, especialmente en un Gobierno que ha elevado las expectativas de resultados en plazos acotados. La interrogante es si el esquema permitirá aislar eventuales problemas de gestión o si, por el contrario, abrirá espacios para que eventuales errores escalen hacia los ministros y el Presidente.