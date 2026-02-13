Péndulo de reformas fiscales

Señor Director:

Nuestro país no ha logrado estabilizar su sistema tributario. Desde 2014 hemos visto reformas y contrarreformas que han debilitado el crecimiento y generado incertidumbre, lo que contrasta con lo realizado en 1990, cuando se puso en marcha un sistema que entregó estabilidad por más de 20 años y fue fundamental para un sólido aumento del empleo y reducción de la pobreza.

Sin embargo, con la reforma de 2014 se produjo un punto de inflexión, cuyo diseño maximalista y no negociable, basado en la demonización del FUT, derivó en un sistema fallido y gravámenes que afectaron la inversión.

Aun así, se incorporaron avances para frenar la elusión, el ISFUT y la regularización de capitales en el exterior.

Aumentar los impuestos no tuvo los resultados esperados, debido al menor crecimiento, menor empleo y una base tributaria más estrecha, resultando como consecuencia una tensión entre la necesidad fiscal y los derechos de los contribuyentes.

Chile necesita terminar con este péndulo de reformas y lograr un sistema tributario transformador, simple y que sea procrecimiento. Retomar el trabajo técnico realizado por comisiones de expertos contribuiría a levantar una reforma que asegure mayor recaudación, atraiga más inversión y nos permita volver a crecer al ritmo de años atrás.

Rodrigo Benítez C.

Managing Partner, SW Chile