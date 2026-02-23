Principios de economía

Nunca está de más repasar algunos principios básicos de la economía que nos ayuden a entender mejor ciertos fenómenos y, por cierto, a diseñar políticas que nos permitan alcanzar los objetivos deseados.

Partamos por lo más básico: ¿sabía usted que la palabra economía proviene del griego oikonomos? Este concepto alude a lo que es la administración de la casa. Así, podemos decir que en los hogares chilenos contamos con excelentes economistas: esa dueña de casa que tiene que “estirar el billete” para llegar a fin de mes, que muy claro sus restricciones y sabe que no puede desviarse sistemáticamente de ellas. Esta dueña de casa no puede plantear que tiene un problema de ingresos y que sus gastos están bien. Para nada; lo que hace es simplemente ajustar su nivel de gasto a lo que es su realidad en términos de ingresos. Para satisfacer los gastos familiares, esta dueña de casa podría vender los muebles durante el año o liquidar sus activos si ingresos no calzan con sus gastos. Pero sería una mala política, porque, al final del día, de eso trata el problema económico: de administrar recursos que (siempre) son escasos frente a necesidades múltiples.

“En algún momento vamos a tener que decir, simplemente, que no hay plata. ¿Habrá llegado ese momento para Chile? Es probable que así sea”.

Para ahondar en el punto, cabe recordar una famosa frase que sale a colación cuando alguien quiere darse un “gustito” y la respesta es “no hay plata”. Todos tenemos una restricción presupuestaria (el Estado también), y nuestros gastos no pueden sobrepasar los ingresos sistemáticamente. En algún momento vamos a tener que decir, simplemente, que no hay plata. ¿Habrá llegado ese momento para Chile? Es probable que así sea; por lo tanto, más que echarles la culpa a los ingresos (los cuales podríamos apuntalar en el mediano y largo plazo con buenas políticas hoy), ahora lo importante es ajustar nuestro nivel de gasto a la realidad actual (y no deseada) del país.

Vamos con otro principio; lo podemos resumir con frase: “Si te comes toda la comida, hay postre”. Cuando era niño, con eso alineaban mis incentivos. De esto también trata la economía, de establecer correctamente los incentivos para que las personas y las empresas tomen buenas decisiones.

Hoy, en el país, necesitamos ubicar correctamente los incentivos: primero, para que las empresas vuelvan a invertir con determinación; y segundo, para que el Estado mejore drásticamente su gestión. A propósito de los famosos PMG, ¿cómo se están fijando? ¿Están acorde a los desafíos actuales de la administración pública? ¿Cuáles son los KPI de las autoridades? ¿Las autoridades de Hacienda y Dipres los habrán recibido a pesar del grueso error en cuanto a las metas de balance estructural?